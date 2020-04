La Kia Telluride porta a casa il primo posto al World Car of the Year 2020, mettendo le ruote davanti alle due Mazda che erano riuscite ad approdare in finale, la Mazda3 e la CX-30. La novità di quest'anno è che l'annuncio non è stato dato dal Salone di New York, cancellato a causa del Coronavirus.

Il SUV coreano ha battuto le 40 candidate e in particolare le due rivali, che sono riuscite comunque a dare soddisfazione a Mazda, grazie al premio World Car Design of the Year vinto dalla compatta di Hiroshima (Mazda3). Le soddisfazioni per Kia, però, non finiscono con la Telluride, visto che la Soul EV ha vinto il premio World Urban Car.

Successo preannunciato

La Kia Telluride è stata premiato dalla giuria per il suo design distintivo e la notevole praticità. Il titolo World Car of the Year rappresenta un altro riconoscimento per un'auto che ha ottenuto oltre 70 premi dal suo lancio nel 2019. Il SUV, infatti, è già stato incoronato North American Utility Vehicle of the Year e MotorTrend SUV of the Year, giusto per citarne un paio.

La Soul EV è stata nominata come auto ideale per la città, grazie a fattori come prestazioni, emissioni zero, dimensioni molto compatte e un design audace.

Doppietta in casa Porsche

Come avvenuto durante l'edizione 2019 per la Jaguar I-Pace, è la Casa di Stoccarda che si mette in tasca più di un premio con lo stesso modello, la Taycan. La berlina elettrica vince nella categoria World Luxury Car e World Performance Car.

La Taycan, per quanto riguarda il secondo riconoscimento, è stata scelta da una lista iniziale di tredici auto. Da qui si è passati ad un più breve elenco di tre finaliste, annunciato il 3 marzo. Possiamo però dire che a Zuffenhausen potevano dormire sereni visto che sarebbe comunque arrivata la buona notizia. Le altre due finaliste, infatti, erano la 718 Spyder/Cayman GT4 e la 911.

Tutti i premi riassunti

Ecco quindi una tabella che riassume i premi in palio e le vincitrici per questo 2020.

Premio 2020 World Car of the Year World Luxury Car World Urban Car World Performance Car World Car Design of the Year Vincitrice Kia Telluride Porsche Taycan Kia Soul EV Porsche Taycan Mazda 3

La più bella del reame

Mazda è arrivata a un passo dal premio più ambito e con 2 auto in finale sembravano esserci tutti i presupposti per far una bella doppietta in stile Porsche. Quest'anno, però, è andata così. La Casa giapponese può comunque essere molto soddisfatta, visto che a Hiroshima è arrivato un riconoscimento non da poco.

Il costruttore, infatti, può festeggiare il suo centenario con un titolo altrettanto prestigioso, il World Car Design Award, che conferma l'ottimo lavoro in fatto di estetica che troviamo su tutti i modelli della gamma.