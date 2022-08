Peter Rawlinson è sempre stato un tipo molto esigente con la propria creatura. Il Ceo di Lucid non ha mai negato la volontà di porsi in cima al mondo delle auto elettriche nel tris di prestazioni, autonomia e velocità di ricarica, ed effettivamente la Air dovrebbe avere tutte le carte in regola per poter stupire il mercato delle EV.

Mancava solo un tassello per realizzare il poker perfetto: il lusso. Detto fatto, ecco la Lucid Air Sapphire. Se però pensate che si tratti "solo" di un modello evoluto, vi sbagliate di grosso.

Sapphire infatti sarà una vera e propria linea, un allestimento tecnico, stilistico e di materiali più evoluti. Non a caso si è pensato a uno zaffiro per la scelta del nome da affiancare ai prodotti presenti - come nel caso della portabandiera Lucid Air - e futuri della casa di Newark.

3 Motori

La Lucid Air Sapphire dunque sarà la prima "super berlina elettrica di lusso", con un gruppo propulsore di tre motori - due sull'asse posteriore e uno all'anteriore. Questi motori elettrici incorporano il raffreddamento dello statore a microgetto, e l'avvolgimento a onda.

L'unità a doppia trazione posteriore introdurrà inoltre una nuova tecnologia per lo scambio di calore e un maggior apporto refrigerante. Anche il sistema della batteria è stato aggiornato, per poter garantire maggior potenza.

Oltre 1.200 CV

Secondo quanto dichiarato dalla casa madre infatti, la Sapphire avrà ancor più potenza della Grand Touring Performance (da 1.050 CV), e dovrebbe raggiungere quota 1.200 CV, con uno 0-100 km/h in meno di due secondi. La "Zaffiro" sarà dotata ovviamente di freni a disco in carboceramica per supportare una massa del genere in fase di frenata.

Produzione nel 2023

"Il nostro obiettivo, con questo primo modello Sapphire, è di integrare l'eccezionale propulsione con una dinamica di guida più precisa, con una dinamica di guida più nitida e reattiva e un maggiore controllo della carrozzeria" - David Lickfold, Direttore di Chassis e dinamica del veicolo di Lucid Group.

La Lucid Air Sapphire inizierà la sua produzione nella prima metà del 2023.