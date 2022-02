Di cavalli la Shelby Mustang GT500 ne ha già parecchi: 770 per la precisione. Eppure, da Hennessey la potenza non è mai abbastanza. La stessa officina che ha creato l’hypercar Venom F5, ora presenta la Venom 1000, con le quattro cifre che sono un chiaro indizio dei cavalli presenti sotto al cofano di questa incredibile Shelby.

Un V8 che "urla" a squarciagola

Hennessey ha mostrato in anteprima la Venom 1000 con uno speciale video test-drive condotto dal direttore alla ricerca e sviluppo Jason Haynes. Andando direttamente ai numeri nudi e crudi, il 5.2 V8 della Shelby Mustang di Hennessey sprigiona 1.000 CV e 1.152 Nm di coppia grazie ad una serie di aggiunte da parte dell’officina.

Curiosamente, i tecnici americani hanno conservato il compressore volumetrico originale, ma hanno aggiornato il relativo sistema di raffreddamento e inserito una nuova puleggia.

Al tempo stesso, il motore ha ricevuto una nuova pompa del carburante e un aggiornamento alla centralina per funzionare anche con etanolo E85. È proprio con quest’ultimo carburante che la Shelby tocca effettivamente i 1.000 CV, mentre utilizzando la comune benzina ci si ferma a “soli” 900 CV.

Può mettere in difficoltà le hypercar

Hennessey non fornisce dati specifici per le prestazioni. La Shelby GT500 originale copre lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi e ferma il cronometro nel quarto di miglio in meno di 11 secondi. Numeri da capogiro che sono sicuramente migliorati della bestia messa a punto dall’officina texana, anche se l’estetica non ha subito variazioni.

La Mustang, infatti, è equipaggiata col ricco pacchetto Carbon Fiber Track Pack che aggiunge, tra gli altri accessori, l’ala fissa posteriore, cerchi in lega da 20” in carbonio, sedili Recaro e l’eliminazione dei sedili posteriori.

Chi è interessato all’acquisto, comunque, deve prepararsi a pagare un corposo extra per tutte le modifiche. Anche in questo caso, il tuner non ha diffuso un listino, ma negli Stati Uniti la Ford costa di base 73 mila dollari (circa 64 mila euro). L’importazione in Europa, però, può facilmente far lievitare i prezzi di partenza fino a 140-150 mila euro.