La Hennessey Venom F5, l’esclusiva sportiva in tiratura limitata realizzata dal costruttore texano in collaborazione con gli specialisti inglesi di Delta Motorsport, è finalmente entrata in produzione.

L’auto ha già superato facilmente i 322 km/h durante alcuni test effettuati ad inizio anno, con il prossimo obiettivo posto a 483 km/h che pare alla portata grazie a numeri che recitano 1.842 CV di potenza, 1.617 Nm di coppia, per un peso di soli 1.361 kg. In questo video Nathan Malinick, Performance Director of Design dell’azienda, rivela da vicino i dettagli della prima hypercar prodotta ufficialmente da Hennessey.

Dettagli aerodinamici

Nessun particolare è stato trascurato nella progettazione e nello sviluppo della F5 Venom, come dimostra il badge del marchio americano presente sul frontale spesso solamente 8 micron. Ha in pratica le dimensioni di un capello umano e viene applicato prima dello strato finale di vernice trasparente dell'auto per mantenere una superficie liscia che non interferisca con il vento. Il tecnico svela anche le soluzioni studiate dal punto di vista aerodinamico.

Si notano delle prese d’aria anteriori poste lateralmente che incanalano i flussi d'aria verso le ruote, così come dietro queste ultime ci sono condotti che creano una zona ad alta pressione per aiutare a convogliare l'aria verso le grandi prese poste sulle fiancate.

Altri elementi aerodinamici includono gli sfoghi nella parte superiore della cover del propulsore per aumentare l'aspirazione e i fari posteriori cavi progettati per estrarre l’aria dal vano motore.

Prodotta in soli 24 esemplari

All’interno la F5 Venom dimostra tutta la sua vocazione estremamente sportiva, infatti non sono presenti pulsanti sul cruscotto perché tutti i comandi necessari per il guidatore sono stati inseriti sul volante. A livello di finiture ci sono rivestimenti in pelle sui sedili, dal peso di soli 3 kg, e sul volante, mentre il resto dell’abitacolo è rifinito con particolari in fibra di carbonio e in titanio.

Hennessey costruirà solamente 24 esemplari di F5 Venom, tutti già venduti a un prezzo di 2,1 milioni di dollari ciascuno (1,7 milioni di euro al cambio attuale), dei quali 12 sono stati riservati agli Stati Uniti, mentre i rimanenti ai principali mercati internazionali. La produzione continuerà fino all’ultima consegna dell’hypercar prevista nel 2023.