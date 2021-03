Dalla pista alla strada per entrare prepotentemente nell’olimpo delle hypercar. È questa la missione in casa Glickenhaus, la quale sta preparando la SCG 007 LMH per le gare del World Endurance Championship (WEC) 2021 e anche per l’omologazione su strada.

A chiarire la sua intenzione di produrre un'hypercar stradale è stata la stessa Casa in un post su Instagram.

1400 CV per la pista e la strada

Glickenhaus aveva già parlato in passato della possibilità di creare una versione stradale del suo bolide da corsa attraverso certe modifiche per avere l’omologazione. Nello specifico, non sappiamo di che tipo di modifiche si tratti, ma Glickenhaus dice che si chiamerà 007S e che si tratterà di un’auto a tre posti col guidatore posizionato centralmente. Vi ricorda qualcosa? Forse starete pensando alla mitica McLaren F1 degli anni ’90 o alla sua erede spirituale, la Gordon Murray T.50.

La Casa americana ci assicura che l’auto avrà almeno 1.400 CV e un peso di soli 1.270 kg. In pratica, la potenza di una Bugatti Chiron con un peso simile a quello di una Volkswagen Golf.

Come il modello da corsa, anche la 007S avrà le sospensioni regolabili e una serie di martinetti pneumatici incorporati per sollevare rapidamente l’auto durante le soste ai box. Secondo Glickenhaus, infatti, il proprietario potrà tranquillamente fare 100 giri in pista con tanto di cambio gomme e guidare per tornare a casa. Per aiutare il pilota ci saranno anche diversi sistemi di assistenza alla guida come il controllo di trazione e stabilità.

Prima si vende, poi si parte

La Casa specifica nel post che la 007S sarà omologata per la strada negli Stati Uniti e forse anche per altri paesi. I piani prevedono solo 24 esemplari al costo di 2,3 milioni di dollari (circa 2 milioni di euro al cambio attuale). Prima di partire con la produzione, però, tutti gli esemplari dovranno già essere venduti. Gli ordini sono già aperti e, se il progetto non dovesse partire, tutte le caparre saranno restituite.

Insomma, la strada per la Glickenhaus non è completamente in discesa, ma le ambizioni ci sono tutte. Nell’attesa che la versione stradale venga alla luce, potremo intanto goderci il sound del 3.5 V8 biturbo della Glickenhaus del WEC che esordirà alla 6 Ore di Spa in programma il 1° maggio.