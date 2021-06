L’azienda californiana Czinger ha rivelato la sua prima hypercar nel 2020. La 21C è un concentrato di potenza pura con un caro vecchio V8 supportato da due motori elettrici.

Inizialmente, la Casa aveva parlato di 1.233 CV, ma le specifiche tecniche del modello di serie sono ancora più elevate. Alla fine, la Czinger può contare (di base) su ben 1.267 CV.

Un’ibrida da oltre 1350 CV

Il powertrain della 21C è piuttosto insolito. La trazione integrale è ottenuta combinando l’azione del biturbo da 2,88 litri sull’asse posteriore coi due motori elettrici (alimentati con batterie al titanato di litio, più veloci a ricaricarsi rispetto a quelle agli ioni di litio) posizionati sulle due ruote anteriori.

Ma non è finita qui: Czinger ha reso noto che ci sarà un ulteriore pacchetto per migliorare le prestazioni. Si parla di circa 100 CV in più per superare tranquillamente i 1.350 CV complessivi. Il tutto abbinato ad un cambio automatico a 7 rapporti.

L’aumento di cavalleria non è l’unico aggiornamento che l’hypercar ha ricevuto rispetto al prototipo mostrato l’anno scorso. Tra questi c’è anche una carrozzeria più larga per un totale di 2,05 metri e prestazioni ancora più estreme.

Un missile da 452 km/h

Il largo impiego della fibra di carbonio e di altri materiali leggeri fa sì che l’auto pesi appena 1.250 kg. Il rapporto peso-potenza, quindi, è inferiore al cavallo per kg, un risultato davvero impressionante. Ancora più assurde sono le prestazioni con uno 0-100 km/h coperto in 1,9 secondi (come l’elettrica Rimac Nevera) e lo 0-300 km/h in 13,8 secondi.

E lo 0-400 km/h? La Koenigsegg Agera RS, una delle più veloci del pianeta, fa segnare un tempo di circa 31 secondi. Czinger afferma che la 21C può farlo in 21,3 secondi e proseguire fino a 452 km/h.

L’hypercar può essere alimentata con vari tipi di carburante tra cui il metanolo con carbonio riciclato e altri e-fuel. Il prezzo è sconosciuto, ma non dovrebbe essere un reale problema per gli 80 fortunati che potranno permettersi un’auto di questo tipo.