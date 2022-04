La Tesla Model S Plaid e la Lucid Air sono due tra le auto di serie con l'accelerazione più bruciante disponibili oggi sul mercato e sono entrambe elettriche. Le loro prestazioni parlano da sole, basta leggere le rispettive schede tecniche, ma uno youtuber americano ha voluto metterle alla prova contro una particolare BMW M5 per scoprire se effettivamente l'elettrico può davvero fare la differenza oggi quando si parla di accelerazione.

M5 E39

La BMW M5 E39 è stata per anni la berlina più veloce sul mercato, dopo la presentazione ufficiale nel lontano 2000. Equipaggiata con un grosso V8 aspirato, l'abbiamo recentemente provata nel nostro Perché Comprarla Classic, saggiandone tutte le doti di velocità e dinamica.

Il famoso youtuber americano Jason Cammisa ha voluto organizzare questa drag race molto speciale, mettendo a confronto la grande berlina tedesca con le due auto elettriche dallo 0-100 inferiore, almeno sulla carta, a quello di molte supercar in commercio.

Per rendere le cose ancora più interessanti però, lo youtuber ha voluto coinvolgere nel video anche un paracadutista esperto, che ha effettuato una rapida discesa a circa 1/4 di miglio dal traguardo (la classica distanza coperta nelle drag race americane).

Per sapere come è andata a finire la sfida e quale auto ha avuto la meglio sulle altre vi invitiamo a guardare il video, non ve ne pentirete.

A proposito di Tesla Model S e Lucid Air

Le due berline elettriche coinvolte nella gara di accelerazione entrano di diritto nella classifica delle auto più veloci del mondo. Dotate di trazione integrale, sono in grado di sviluppare oltre 1.000 CV ciascuna per delle prestazioni superiori a tante delle supercar in commercio attualmente. In particolare, la Model S utilizzata nel video è una Plaid, l'ultima creazione di Elon Musk da 1020 CV, un equivalente di 750 kW.