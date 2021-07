Spettacolo assicurato: abbiamo voluto rendere omaggio al Motorsport di Alfa Romeo schierando sulla stessa griglia due auto che significano tanto l’una per l’altra, oltre che per il Biscione, in una sfida senza curve o scalate di marcia, ma fatta soltanto di pura e intensa accelerazione.

In quest’ultima Drag Race di Motor1.com, la Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm si trova ad affrontare un'avversaria sentimentalmente difficile da battere, una Giulia GTAm (MY 1971) preparata per l’Alfa Revival Cup in cui sta attualmente gareggiando, un’iconica sportiva che in nessun modo pare intimidita dalla superiore cavalleria dell’ultima arrivata in Casa GTAm.

Sua Maestà, la prima GTAm

Come è arcinoto, a sballare tutti al Salone di Amsterdam del 1965 ci pensa Alfa Romeo, con la presentazione della nuovissima Giulia Sprint GTA, ovvero Gran Turismo Alleggerita.

Grazie al largo utilizzo di alluminio peraluman 25, la GTA pesa circa 750 kg, quindi quasi 200 kg in meno della Sprint GT di serie, e il suo 1.6 Bialbero, grazie ad Autodelta, passa dai 115 CV della versione stradale ai circa 170 in gara.

Le competizioni sono infatti il suo pane quotidiano, le Cortina Lotus o le BMW 2002 le principali avversarie da sgranocchiare e anche se il suo debutto avviene alla Trento-Bondone, da lì in avanti la GTA vive nella bagarre, trionfando a Monza, a Snetterton, al Nurburgring, a Zandvoort, solo per fare alcuni esempi, portandosi a casa tra le altre pure la coppa europea di rally e il Challenge Europeo Turismo.

Nel 1967 poi segue la GTA Sovra Alimentata e poco dopo la 1300 GTA, con la GTAm è la superba evoluzione di un progetto che valorizza prima il motore 1750, come quello delle immagini che state vedendo, e poi il 2000 di cilindrata, sempre grazie al contributo di Autodelta.

E se l'acronimo GTA ha un significato chiaro Gran Turismo Alleggerita, quella "Am" di GTAm a volte tutt’oggi motivo di disaccordo tra gli appassionati che la battezzano spesso come "Alleggerita modificata", mentre esistono fazioni che tifano per "Alesaggio maggiorato", o ancora "Accensione doppia cilindrata maggiorata" o più semplicemente, "America".

Alfa Romeo Giulia GTAm

(MY 2021) Alfa Romeo Giulia GTAm

(MY 1971) Motore V6 biturbo, 2.891 cc L4, 1.750 cc Potenza 540 CV 207 CV Peso 1.520 kg 940 kg 0-100 km/h 3,6 secondi N.D.

La Nuova (GTAm) che avanza

Entrambe hanno il roll bar, massimo due posti e sono nate per correre, ma per capire quale potrebbe essere l’esito di questa sfida, è sufficiente osservare da ferma la nuova Giulia GTAm.





Il suo V6 biturbo eroga infatti 540 CV di potenza (30 in più della Quadrifoglio) e l’auto pesa 100 kg in meno, frutto di un lavoro di sviluppo su meccanica, assetto e aerodinamica, con le carreggiate che sono state allargate di 2,5 cm davanti e 5 cm dietro: un piacere sia per gli occhi che per il rendimento dinamico.

Le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 sono inoltre state sviluppate apposta per la GTA e la GTAm, con misure 265/30 anteriori e 285/30 posteriori, queste ultime assai sollecitate in questa nostra Drag Race, mentre i cerchi sono da 20" con attacco monodado, soluzione unica tra le berline stradali presenti sul mercato.

Chi vincerà?

La prima GTAm contro la sua naturale (e agguerrita) evoluzione: 50 anni di differenza, sulla nostra griglia di partenza separate da un cronometro, ma ancora unite dal costante obiettivo di Alfa Romeo quando si tratta di sportività: vincere ed emozionare.