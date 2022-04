Il Salone di New York viene inaugurato con le premiazioni dei World Car Awards. Prima del tanto atteso riconoscimento del World Car of the Year, sono state nominate le auto vincitrici delle singole categorie. Tra queste c'è la Hyundai Ioniq 5 che ha ricevuto i premi di World Car Design of the Year e di World Electric Vehicle of the Year.

Ricordiamo che anche l'edizione 2022 ha coinvolto una giuria composta da oltre 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo, tra cui anche il direttore di Motor1.com Alessandro Lago.

World Car Design of the Year

La Hyundai Ioniq 5 ha vinto il premio come World Car Design of the Year davanti ad Audi e-tron GT e Kia EV6.

World Urban Car

A ricevere il riconoscimento di auto "urbana" dell'anno 2022 è la Toyota Yaris Cross. La compatta giapponese ha trionfato su Opel Mokka e Volkswagen Taigun.

World Luxury Car

L'ammiraglia elettrica Mercedes EQS ha vinto il premio come World Luxury Car 2022. La tedesca ha scalzato la concorrenza di Genesis GV70 e BMW iX.

World Electric Vehicle of the Year

La Hyundai Ioniq 5 vince anche il premio di auto elettrica dell'anno superando Audi e-tron GT e Mercedes EQS.

World Performance Car of the Year

L'elettrica Audi e-tron GT trionfa nella categoria di auto sportiva dell'anno imponendosi contro le termiche BMW M3/M4 e Toyota GR86/Subaru BRZ.

Notizia in aggiornamento