A pochi giorni dalla presentazione della Ioniq 6, Hyundai pubblica sui social il primo teaser ufficiale della versione N, la più "estrema". Dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno, insieme alla cattivissima Ioniq 5 N, che proprio pochi mesi fa avevamo visto in alcune foto spia. Nulla, tuttavia, è ancora certo riguardo le potenze dei motori elettrici, uno per asse.

Alettone prorompente

Dal teaser rilasciato sulla pagina Instagram ufficiale di Hyundai quello che si può notare, prima di tutto, è la presenza di un grosso alettone sul retro dell'auto, che sembrerebbe essere decisamente più largo rispetto alla versione di serie.

Un allargamento di carreggiata potrebbe, infatti, essersi reso necessario per riuscire a gestire al meglio l'incremento di coppia rispetto ai powertrain tradizionali. La Ioniq 6 N, al pari della sorella 5, dovrebbe essere dotata - oltre che di una batteria più grande e della trazione integrale - di un motore elettrico di nuova generazione più potente e dalla coppia istantanea.

I test al Ring

Come per la Ioniq 5 N, è plausibile pensare che nelle prossime settimane vedremo alcuni muletti della Ioniq 6 N impegnati durante lunghi test di percorrenza al circuito del Nurburgring, ambiente di test preferito dagli ingegneri della Casa coreana.

Non è ancora chiaro se sulla versione definitiva ci saranno dei sostanziali cambiamenti estetici, magari con un profilo laterale ancora più aerodinamico e con interni dai sedili piuttosto contenitivi. Sicuramente non ci vorrà molto tempo per vedere i primi esemplari su strada, proprio come successo per la potente versione GT della sorella Kia EV6 che ha anticipato un po' quelli che potrebbero essere i dati tecnici delle due Hyundai elettriche più potenti di sempre.