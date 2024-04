La Hyundai Ioniq 5 N scende in pista con una versione e un campionato dedicati. Si chiama eN1 Cup e prenderà parte all'omonima classe eN1 che prevede gare sprint e a eliminazione diretta uno contro uno.

La nuova serie di gare riprende la classe N1 della Elantra e non è limitata a un solo produttore o a un solo fornitore di pneumatici. Per inaugurare questo nuovo corso, Hyundai ha reso ancora più estremo il suo crossover elettrico di punta.

Le novità

La Ioniq 5 N ha ricevuto molte modifiche rispetto alla vettura stradale, a partire dal peso. Infatti, la Hyundai pesa 1.969 kg, ossia quasi 300 kg in meno. E questo nonostante l'aggiunta di un body kit specifico, con paraurti aerodinamici, una grande ala posteriore e passaruota maggiorati.

La Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup ha sempre 650 CV

La "dieta" è caratterizzata dall'aggiunta di un cofano in fibra di carbonio e finestrini in policarbonato. Inoltre, la Hyundai monta cerchi forgiati da 18" con pneumatici slick e presenta un abitacolo super spartano per contenere ulteriormente il peso.

La Ioniq 5 N eN1 Cup Car è dotata anche di una gabbia di protezione completa conforme alle norme FIA, e un sistema di spegnimento ad alta tensione.

Non è stata stravolta completamente

Altre modifiche rispetto alla Ioniq 5 N stradale includono sospensioni regolabili con ammortizzatori a due livelli, un indicatore di alta tensione e una porta di ricarica riposizionata sul retro.

Stranamente, la Hyundai da corsa mantiene tutti i suoni artificiali e la funzione N e-Shift, che replica la presenza di un cambio automatico a doppia frizione. Confermati anche il pre-condizionamento della batteria e l'N Grin Boost che sblocca la piena potenza per 10 secondi. Non ci sono aggiornamenti particolari ai motori elettrici, con la Ioniq 5 N che sprigiona sempre un massimo di 650 CV.

Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup, la vista posteriore

Vedremo la nuova Ioniq 5 N eN1 Cup Car in azione per la prima volta il 27 aprile durante il round inaugurale dello Hyundai N Festival 2024 in Corea del Sud all'Inje Speedium, dove la classe eN1 avrà una sessione di prove ufficiali. Nel corso dell'anno sono previste in totale 10 gare.