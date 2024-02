E' semplicemente la Hyundai più potente di sempre, è 100% elettrica e ora si può ordinare in concessionaria. Sul sito ufficiale della Casa è online il configuratore della Ioniq 5 N.

I prezzi partono da 76.900 euro, con una dotazione praticamente full optional, ma comunque integrabile con alcuni accessori. Naturalmente, il powertrain è uno solo, ossia quello col doppio motore elettrico da 650 CV complessivi.

Cos'è incluso di serie

La Hyundai Ioniq 5 N si può acquistare esclusivamente nell'allestimento Performance, che vanta già un equipaggiamento di serie molto completo. Per esempio, troviamo i dischi da 21" all'anteriore e 19" al posteriore, i cerchi in lega da 21" (su pneumatici 275/35 R21), il differenziale elettronico a slittamento limitato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, i sedili sportivi N riscaldabili e l'head-up display.

Hyundai Ioniq 5 N, gli interni

A bordo sono presenti anche il volante riscaldato, la pedaliera in metallo, il ClusterSupervision col quadro strumenti da 12,3" e l'infotainment da 12,3". A completare il tutto ci sono l'Highway Driving Assist 2, il Blind View Monitor, il cruise control adattativo con funzione Stop&Go e la pompa di calore.

Verniciature e optional

Di serie, la Hyundai Ioniq 5 N è proposta nella colorazione Soultronic Orange Pearl, mentre a pagamento si possono scegliere altre nove verniciature, tra cui la Performance Blue (anche opaca).

Hyundai Ioniq 5 N in Soultronic Orange Pearl

L'unico optional disponibile è il Plus Pack che include i sedili sportivi N in alcantara ventilati e riscaldati e il tetto apribile con LED dedicati per 3.000 euro totali.

Per quanto riguarda il powertrain, la Hyundai monta una batteria da 84 kWh e due motori elettrici per un totale di 650 CV e 770 Nm attivando la funzione boost. Lo scatto 0-100 km/h è di 3,5 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h, con l'autonomia prevista di 448 km. La velocità di ricarica massima è di 350 kW, con la possibilità di passare dal 10 all'80% in 18 minuti.

