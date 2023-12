La Hyundai Ioniq 5 N è tra le sportive elettriche più interessanti degli ultimi tempi. La "bestia" coreana da 650 CV ha tutte le carte in regola per trovarsi a suo agio tanto su strada quanto in pista.

In effetti, è quello che sembra anche guardando due nuovi video pubblicati da Car Scene Korea, dove si vede la Hyundai messa alla prova con alcuni drift e in curve ad altissima velocità.

Tra slalom e curve a tutta velocità

Nel primo video, la Ioniq 5 N è protagonista di una prova slalom e di una serie di drift in quella che sembra una giornata di test organizzata da Hyundai per i media coreani.

Il crossover asiatico fa divertire a dovere, con un posteriore particolarmente "ballerino" grazie all'inserimento di modalità di guida dedicate. Inoltre, il sound artificiale dei motori elettrici consente al pilota di avere anche un feedback sonoro sulla potenza erogata.

Nel secondo video, invece, la Hyundai raggiunge i 265 km/h di velocità massima in rettilineo, ossia leggermente di più rispetto ai 258 km/h dichiarati dalla Casa. Impressionanti anche i 232 km/h rilevati nella curva parabolica, che sono un risultato di tutto rispetto per un crossover comunque destinato anche alle famiglie.

Un powertrain da paura

Quali sono i segreti della Ioniq 5 N? Come detto, uno dei punti forti della Hyundai è sicuramente il powertrain, che è composto da due motori elettrici, con quello anteriore che sviluppa 226 CV e quello posteriore 383 CV. La potenza di sistema raggiunge i 609 CV, che sale a 650 CV con la funzione boost per 770 Nm. Il tutto è alimentato da una batteria da 84 kWh, che consente un'autonomia di circa 400 km.

L'accelerazione 0-100 km/h è di 3,4 secondi, mentre l'architettura da 800 Volt permette di ricaricare la Hyundai fino ad una potenza massima di 350 kW, che consente di passare dal 10 all'80% in 18 minuti.