Cresce l’attesa per la Hyundai Ioniq 5 N, la prima sportiva elettrica della Casa coreana. In un nuovo teaser video, possiamo scoprire alcuni dei segreti della N a batteria, mentre percorre le strade di Seoul e il circuito di Namyang.

Come già annunciato da Hyundai nei mesi scorsi, la Ioniq 5 N potrà contare su un sistema di cambiata artificiale e su una serie di suoni sportivi.

Si guida come un’i30 N

Nel video s’intravedono dei paddle al voltante che imitano la cambiata presente sull’i30 N con cambio a doppia frizione. Stando a quanto dichiarato da Albert Biermann, Executive Technical Adivsor di Hyundai, sarà possibile avvertire le stesse vibrazioni e sensazioni di un cambio tradizionale, accompagnate dai suoni dell’N Sound Plus.

Quest’ultima funzionalità dà "voce" alla Ioniq 5 N, tanto che a un certo punto del video si possono sentire anche alcuni scoppiettii artificiali che imitano quelli delle N endotermiche.

Hyundai Ioniq 5 N, il nuovo teaser

Tra l’altro, grazie a futuri aggiornamenti over-the-air, sarà possibile personalizzare i suoni inserendo una propria libreria musicale.

600 CV per andare di traverso

Dai precedenti teaser sappiamo che la Hyundai sarà dotata di una modalità drift e che avrà un doppio motore elettrico per divertirsi in ogni contesto. La potenza totale dovrebbe attestarsi sui 600 CV, con uno scatto 0-100 km/h che potrebbe scendere sotto i 3,5 secondi promessi dalla “cugina” Kia EV6 GT da 585 CV.

Hyundai Ioniq 5 N, il render di Motor1.com

L’incremento di prestazioni è dovuto a un corposo aggiornamento della batteria, che ne ha migliorato la densità energetica senza aumentare le dimensioni dell’accumulatore.

Per scoprire tutti gli altri segreti della Ioniq 5 N dovremo attendere ancora qualche settimana. La presentazione è prevista in occasione del Goodwood Festival of Speed tra il 13 e il 16 luglio, con l’arrivo in concessionaria che avverrà con ogni probabilità entro fine 2023.