La McMurtry Spéirling è una piccola hypercar elettrica che lo scorso anno ha battuto il record della Goodwood Hill Climb: guidata dall'ex pilota di F1 Max Chilton, ha completato il percorso in 39,08 secondi, battendo di 0,8 secondi il vecchio record stabilito da Romain Dumas con la VW ID.R nel 2019.

A distanza di un anno, la McMurtry Automotive ha annunciato oggi che la piccola sportiva a zero emissioni elettrica entrerà in produzione, anche se in una serie limitata di soli 100 esemplari.

Il prototipo a Goodwood

Il primo prototipo di pre-produzione sarà mostrato in anteprima a luglio al Goodwood Festival of Speed, mentre i primi esemplari con forme definitive saranno presentati nel corso del 2024, prima dell'inizio delle consegne ai clienti previsto per il 2025.

Se non ne avete mai sentito parlare, la McMurtry Spéirling è una sportiva super compatta, che misura 3,45 metri in lunghezza, 1,58 metri in larghezza e appena 1,02 metri in altezza. Nonostante sia così bassa, può comunque ospitare piloti alti fino a 2 metri e pesanti fino a 150 kg, grazie a pedali e volante regolabili.

McMurtry Spéirling Pure

Nuova meccanica

Come detto, si tratta di una hypercar a zero emissioni unica nel suo genere e dotata di un'incredibile potenza di 1.000 CV (745 kilowatt), abbinati a un peso inferiore ai 1.000 kg.

A livello meccanico, questa innovativa hypercar elettrica in miniatura è stata equipaggiata con "piccoli" cerchi in lega da 18 pollici, con pneumatici slick da 270 mm all'anteriore e 300 mm al posteriore, abbinati a un nuovo sistema di ventole di raffreddamento con un'efficienza migliorata del 15% e un peso ridotto del 14% rispetto alla vecchia configurazione.

A tal proposito, la casa ha annunciato, proprio oggi, che il pacco batterie da 60 kWh potrà essere ricaricato sull'auto di serie in soli 20 minuti e sarà in grado di far percorrere alla sportiva almeno 10 giri di pista a Silverstone a pieno regime.

McMurtry Spéirling Pure McMurtry Spéirling Pure

Ma non è tutto. In occasione della presentazione ufficiale, la McMurtry Automotive ha annunciato anche di aver apportato ulteriori modifiche alle sospensioni, alla carrozzeria e all'aerodinamica, riprogettando la pedaliera, l'architettura elettrica, i freni, il telaio e il servosterzo per ridurre al massimo i pesi in gioco.

Tra le dotazioni, infatti, l'auto di serie dovrebbe essere dotata anche di un sistema ABS per i freni, di un cambio migliorato, rispetto a quello presente sul prototipo che ha stabilito il record nel Regno Unito, e di una batteria più leggera di nuova concezione, con una migliore gestione termica.

Se questa piccola hypercar a zero emissioni vi ha colpito, sappiate che per portarsi a casa uno dei 100 esemplari previsti il prezzo richiesto sarà di 954.000 euro, pari a poco più di 1 milione di dollari americani.