La prima auto a infrangere il muro dei 1.000 CV non è stata una supercar o un'hypercar moderna. In realtà, è stata la Sunbeam 1000, un vero e proprio bolide da record che raggiunse anche i 327 km/h a Daytona nel 1926.

In un secolo le cose sono cambiate parecchio grazie al costante sviluppo ingegneristico e all’affinamento della tecnologia elettrica.

Ormai, il club delle auto da 1.000 CV (almeno quelle di serie o in tiratura limitata) è piuttosto ricco e comprende almeno 30 modelli. Allacciate le cinture, quindi, e preparatevi a un viaggio ad alta velocità in cui vi raccontiamo questi incredibili bolidi per pochi fortunati al mondo.

Tesla Roadster

Dobbiamo ancora vederla dal vivo, ma la Tesla Roadster promette già tanto. La creatura più potente di Elon Musk non ha una data d’uscita, ma si sa già che avrà un powertrain con tre motori elettrici e almeno 1.000 CV.

Sarà capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, con una velocità massima di oltre 400 km/h. Per il prezzo si parla di almeno 200.000 dollari.

Potenza: Più di 1.000 CV

Velocità massima: Più di 400 km/h

Lamborghini Revuelto

La prima “Lambo” col V12 plug-in è una belva per cuori forti. L’erede dell’Aventador, la Revuelto, si affida al 6.5 V12 abbinato a tre unità elettriche, con varie modalità di guida che attivano in parte o tutto il potenziale del powertrain. Nella sua configurazione più potente, la Lamborghini copre lo 0-100 km/h in 2,5 secondi e può essere guidata ad emissioni zero per una decina di chilometri.

Potenza: 1.015 CV

Velocità massima: 350 km/h

Delage D12

Lo storico produttore francese ha confezionato questo gioiello di aerodinamica e potenza. La D12 è spinta da un immenso 7.6 V12 non elettrificato che permette prestazioni mozzafiato sia su pista che su strada, con uno 0-100 km/h di soli 2,4 secondi.

Potenza: 1.024 CV

Velocità massima: 393 km/h

Tesla Model S Plaid

Che si scelga il volante Yoke o meno, la Tesla Model S Plaid resta un vero razzo. I quattro motori elettrici permettono all’ammiraglia americana di incollare al sedile i quattro occupanti, con uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 2 secondi. L’autonomia è superiore ai 600 km, ma per raggiungere questo dato bisogna evitare di cadere in tentazione e affondare il piede sull’acceleratore ogni volta che si ha strada libera…

Potenza: 1.034 CV

Velocità massima: 322 km/h

Dodge Challenger SRT Demon 170

L’era della Dodge Challenger si è chiusa col botto. L’edizione limitata Demon 170 porta il 6.2 V8 fino a 1.039 CV se alimentata con etanolo E85 (poco più di 900 CV, invece, se ci si “accontenta” della benzina tradizionale).

Secondo la Casa americana, la muscle car più potente della storia può scattare da 0 a 100 km/h in 1,7 secondi ed è così l’auto di serie più rapida di sempre.

Potenza: 1.039 CV

Velocità massima: 346 km/h

Mercedes-AMG One

Attesa per cinque anni, la Mercedes-AMG One è stata costruita mettendo a frutto l’esperienza del team tedesco in Formula 1.

A spingere l’hypercar di Stoccarda è la stessa power unit 1.6 V6 ibrida plug-in utilizzata da Lewis Hamilton nella monoposto del 2016. Naturalmente, la meccanica è stata affinata per l’utilizzo stradale, ma il sei cilindri riesce comunque a raggiungere gli 11.000 giri al minuto.

Potenza: 1.078 CV

Velocità massima: 352 km/h

Lucid Air Dream Edition Performance

La rivale numero uno di Tesla è la Air Dream Edition Performance, anche se – come vedremo tra poco – non si tratta della versione più potente in assoluto. In ogni caso, la Lucid sa regalare prestazioni davvero importanti, con due motori elettrici per una coppia totale di 1.390 Nm e un’accelerazione 0-100 km/h di 2,9 secondi.

Potenza: 1.126 CV

Velocità massima: Più di 320 km/h

Hispano Suiza Carmen Boulogne

Pensata più per i collezionisti e per i viaggi confortevoli che per le sfuriate in pista, l’Hispano Suiza ha comunque numeri eccellenti. Il powertrain 100% elettrico spinge la Carmen Boulogne da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. Il tutto in un abitacolo lussuosissimo e ampiamente personalizzabile.

Potenza: 1.129 CV

Velocità massima: 290 km/h

Aston Martin Valkyrie

Sempre uscita da un film di fantascienza, ma la Valkyrie è reale e può essere guidata anche su strada. Anche i numeri sono incredibili, col V12 di origine Cosworth che mette insieme oltre 1.100 CV per un’accelerazione 0-100 km/h inferiore ai 2,5 secondi. E per gli incontentabili esiste anche l’AMR Pro, con un assetto ancora più aerodinamico ed esclusivo.

Potenza: 1.176 CV

Velocità massima: 400 km/h

Lucid Air Sapphire

È la Sapphire la Air più scatenata di tutte. Dotata di tre motori elettrici per oltre 1.200 CV, la Lucid ha un assetto ribassato e ancora più sportivo per uno 0-100 km/h di appena 2 secondi e una progressione pazzesca fino a circa 320 km/h.

Potenza: Più di 1.200 CV

Velocità massima: Più di 320 km/h

NIO EP9

Quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) per l’hypercar cinese NIO EP9. Un vero bolide a zero emissioni, che ha già impressionato al Nurburgring percorrendo gli oltre 20 km dell’Inferno Verde in 6:41.9 secondi. L’accelerazione 0-100 km/h di 2,7 secondi, quindi, è solo la punta dell’iceberg di una super sportiva davvero esclusiva.

Potenza: 1.360 CV

Velocità massima: 312 km/h

Czinger 21C

La californiana Czinger è entrata nel panorama delle hypercar da pochi anni, ma è già riuscita a confezionare un capolavoro di meccanica e aerodinamica. Il 2.9 V8 biturbo può essere richiesto nelle varianti da 1.268 CV e nella V-Max da 1.369 CV, con quest’ultima che ferma il cronometro nello 0-100 km/h in 1,9 secondi.

Potenza: 1.369 CV

Velocità massima: 452 km/h

Zenvo TSR-GT

La TSR-GT è la variante definitiva della Zenvo, un’hypercar super aggressiva pensata soprattutto per il circuito. Ancora più cattiva della TSR-S, la GT ha un assetto dedicato focalizzato alle massime prestazioni. Ma pochissimi se la possono mettere in garage, visto il prezzo di 1,6 milioni di euro.

Potenza: 1.379 CV

Velocità massima: 423 km/h

Koenigsegg CC850

Il remake della CC originale, la prima vettura costruita dagli svedesi, è un gioiello di design e tecnica. Partendo dal 5.0 V8 biturbo già utilizzato per la Jesko, la CC850 ha una trasmissione tra le più complesse al mondo che può essere impiegata sia come manuale che come automatica.

Potenza: 1.404 CV

Velocità massima: 483 km/h

Bugatti Chiron

Ovviamente, in una classifica di auto così potenti non può mancare una “regina” come la Bugatti Chiron.

La Casa francese ha alzato ancora di più l’asticella rispetto alla Veyron con un’hypercar che è diventata uno status symbol tra i VIP di tutto il mondo. Comprendendo tutte le varianti che si sono seguite negli anni, è tuttora presa come riferimento da tante rivali.

Potenza: 1.500 CV

Velocità massima: 420 km/h

Bugatti Divo

Dalla Chiron è nata la Divo, una versione ancora più esclusiva ed estrema. Pensata principalmente per l’utilizzo in pista, questa Bugatti può contare su ruote più leggere, una serie di appendici aerodinamiche in carbonio e un minor isolamento acustico per l’abitacolo per ridurre il peso complessivo dell’auto.

Potenza: 1.500 CV

Velocità massima: 380 km/h

Bugatti Mistral

La Mistral è l’unico modello senza tetto basato sulla Chiron. L’hyper cabrio ha una sua identità e interni da favola e non rinuncia al motore W16 con quattro turbo da 1.600 CV, con prestazioni elevatissime che non hanno nulla da invidiare alle Chiron più classiche.

Potenza: 1.600 CV

Velocità massima: 420 km/h

Bugatti Centodieci

Di Centodieci ce ne sono solo 10 in tutto il mondo, tra cui una posseduta da Cristiano Ronaldo. Per 8 milioni di euro ci si può (o meglio, poteva, visto che la produzione è sold out) mettere al volante di una delle hypercar più uniche del Pianeta, spinta sempre dall’8.0 W16 della Chiron.

Potenza: 1.600 CV

Velocità massima: 386 km/h

Bugatti Chiron Super Sport 300+

La declinazione più estrema della Chiron è la Super Sport 300+ realizzata in appena 30 esemplari. A differenza delle Super Sport “tradizionali” con una velocità massima limitata a circa 380 km/h, questa edizione limitatissima può superare le 300 miglia orarie, ossia i 490 km/h.

Non si scherza, quindi, con questa Bugatti, che abbina alla velocità massima da capogiro un’accelerazione 0-100 km/h di 2,3 secondi.

Potenza: 1.622 CV

Velocità massima: 491 km/h

Koenigsegg Jesko

La Jesko Absolut è la seconda Koenigsegg più potente mai costruita. Alla sua base c’è sempre il 5.0 V8 della CC850, con uno sprint nello 0-100 km/h di 2,5 secondi e una velocità massima (stimata) di 531 km/h che la colloca tra le vetture più veloci del globo.

Potenza: 1.622 CV

Velocità massima: 531 km/h

Koenigsegg Gemera

Chi dice che i motori tre cilindri sono solo per le utilitarie? La Gemera chiude la porta ai luoghi comuni, col suo 2.0 tre cilindri abbinato a tre motori elettrici per un totale di 1.723 CV e 3.500 Nm di coppia, praticamente il doppio di una Bugatti Chiron.

Valori immensi e “godibili” comodamente in quattro, visto l’ampio abitacolo della Koenigsegg.

Potenza: 1.723 CV

Velocità massima: 400 km/h

SSC Tuatara

Disegnata da Jason Castriota (il padre della Pininfarina P4/5 basata sulla Ferrari Enzo), l’americana Tuatara è alimentata da un 5.9 V8 senza alcun tipo di elettrificazione. Il massimo potenziale di 1.774 CV lo si raggiunge solo utilizzando etanolo E85, mentre se si usa la classica benzina ci si deve accontentare di poco più di 1.350 CV.

Potenza: 1.774 CV

Velocità massima: 475 km/h

Hennessey Venom F5

Rimanendo negli USA e senza abbandonare l’otto cilindri, ecco la Hennessey Venom F5. Un vero tornado in salsa statunitense, con una coppia poderosa di 1.617 Nm scaricata a terra sulle sole ruote posteriori. Secondo il marchio texano, la Venom F5 (disponibile anche come roadster) brucia lo 0-100 km/h in 2,6 secondi e ferma la sua corsa a 500 km/h.

Potenza: 1.842 CV

Velocità massima: 500 km/h

Pininfarina Battista

L’hypercar italiana più potente mai costruita è la Pininfarina Battista che combina in un modo unico potenza, design e cura degli interni. Messa alla prova anche dall’ex pilota di Formula 1 Nick Heidfeld, la Battista promette uno 0-100 km/h di 1,9 secondi riservato a soli 150 clienti.

Potenza: 1.926 CV

Velocità massima: 350 km/h

Rimac Nevera

L’elettrica più veloce al mondo è la Rimac Nevera. 415 km/h per nata dal genio di Mate Rimac, imprenditore croato 35enne “patron” da qualche tempo anche di Bugatti. La Nevera adotta un’elettronica super sofisticata e quattro motori elettrici che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 1,85 secondi.

Potenza: 1.940 CV

Velocità massima: 415 km/h

Aspark Owl

Vista per la prima volta al Salone di Francoforte del 2017, l’Aspark Owl è un’hypercar 100% elettrica prodotta in Giappone.

Nonostante il suo nome sia meno noto di altri colossi di questo elenco, le sue prestazioni sono assolutamente all’altezza, con le quattro unità elettriche che permettono una spinta istantanea e uno 0-100 km/h di 1,9 secondi.

Potenza: 2.011 CV

Velocità massima: 400 km/h

Hyperion XP-1

La XP-1 è l’unica hypercar idrogeno tra tutte quelle che vi abbiamo presentato. L’Hyperion utilizza una tecnologia fuel cell, con quattro motori elettrici e una potenza complessiva che supera di slancio i 2.000 CV. Lo 0-100 km/h è di 2 secondi, ma bisogna tenere presente che si tratta solo di un concept. I dati definitivi potrebbero essere ancora più estremi.

Potenza: 2.028 CV

Velocità massima: 356 km/h

Lotus Evija

Anche sulla Evija troviamo quattro motori elettrici, ognuno dei quali capaci di generare più di 500 CV. La Lotus è stata una delle prime hypercar elettriche in assoluto ed è stata prodotta in 130 esemplari, inclusi gli 8 dell’edizione speciale Fittipaldi.

Potenza: 2.028 CV

Velocità massima: 349 km/h

Deus Vayanne

La Vayanne rappresenta il futuro tra le super sportive a batteria. Prevista nel 2025 in soli 25 esemplari, promette di cavarsela alla grandi contro rivali più conosciute e quotate: l’accelerazione 0-100 km/h dichiarata è inferiore ai 2 secondi, mentre la velocità massima sfiora i 400 km/h.

Potenza: 2.230 CV

Velocità massima: 400 km/h

SP Automotive Chaos

Non è ancora in vendita, ma la greca Chaos potrebbe presto attirare tante attenzioni. Sull’hypercar mediterranea troviamo un complesso powertrain ibrido che vede protagonista un 4.0 V10 biturbo. Se manterrà le premesse, ci troveremo di fronte ad una vettura da 500 km/h e capace di sbaragliare tante delle sue concorrenti. Il prezzo? Circa 13 milioni di euro.

Potenza: 3.041 CV

Velocità massima: 499 km/h

Le auto da 1.000 CV