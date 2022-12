La storia della Bugatti Centodieci, hypercar nata come omaggio alla EB110 dell'era Artioli, è iniziata nell'estate 2019 quando in quel di Campogalliano è stata vista dal vivo per la prima volta. Oggi, a poco più di 3 anni dal debutto, la sua carriera volge già al termine.

Una carriera veloce - come veloce è la Centodieci - per un modello tra i più esclusivi mai prodotti dalla Casa francese: appena 10 unità. Un gioiello tra i gioielli di Molsheim che ha visto uscire oggi dalla fabbrica l'esemplare numero 10. Ora gli uomini Bugatti potranno tornare a concentrarsi sugli ultimi 100 esemplari di Chiron, sui 99 di Mistral e i 40 di Bolide. Insomma, il lavoro di certo non manca.

Presente e passato

Come il primo esemplare prodotto anche l'ultima Bugatti Centodieci, vestita in un elegantissimo Quartz White con finiture in fibra di carbonio a vista nelle parti inferiori, vuole omaggiare l'antenata EB110. Omaggi dati dal blu utilizzato per le pinze freno e per la scritta "Centodieci" sull'alettone posteriore.

La stessa tinta ritorna in abitacolo per sedili, luce del tetto, pannelli porta, console centrale e tappetini.

"La Centodieci riunisce tutte le componenti del marchio Bugatti in un unico straordinario pacchetto: rarità, innovazione, tradizione, artigianalità e prestazioni incomparabili" ha commentato Christophe Piochon, Presidente di Bugatti Automobiles. "L'intera produzione è stata talmente desiderata dai nostri clienti da essere esaurita prima ancora che la Centodieci fosse presentata ufficialmente".

Un amore grande per un modello che di grande ha tutto, dal prezzo (base di 8 milioni di euro) al motore, quel monumentale W16 che ha fatto la storia recente della Casa.

I numeri sono quelli della Chiron: 8 litri di cilindrata, 1.600 cavalli e altrettanti Nm di coppia, per passare da 0 a 100 km/h in 2,4" e toccare i 380 km/h di velocità massima. Numeri messi più volte alla prova dai vari collaudatori prima di consegnare la Centodieci ai rispettivi proprietari.

La prova della Bugatti Centodieci