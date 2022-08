Sono già passati 20 anni da quando la prima Koenigsegg CC8 ha varcato le soglie delle officine svedesi. Un'auto che negli anni è riuscita a conquistare sempre più appassionati nel mondo e che oggi viene onorata con la Koenigsegg CC850.

Un'auto completamente nuova, che nello stile sembra quasi identica alla supercar originale del 2002 ma che nel concreto (nella meccanica) è in realtà molto diversa. Una particolarità? Il cambio, un manuale a 9 marce con una classica frizione, ma dal funzionamento innovativo.

Termica e manuale

Le informazioni tecniche riguardo la CC850 non sono ancora state ufficialmente rilasciate, Christian von Koenigsegg durante la presentazione ha però affermato che il suo motore V8 biturbo da 5,0 litri deriva direttamente da quello della Jesko. E' in grado di generare circa 1.385 CV quando si utilizza carburante E85 e 1.185 CV quando si utilizza la benzina normale. La coppia massima è di 1.385 Nm, proprio come il suo peso esattamente di 1.385 kg.

Come per il motore, anche la trasmissione a nove velocità della Jesko è stata trasferita sulla CC850. Tuttavia, a differenza dell'altra hypercar del Brand, qui è stato aggiunto il pedale della frizione con una leva dotata di una nuova scatola a sei velocità, anziché nove.

Chiaramente il cambio al suo interno non è stato modificato, mantenendo i 9 rapporti originali, ma è stato completamente elettrificato, in modo da assomigliare nel funzionamento a un cambio tradizionale ma in realtà con un'architettura a doppia frizione.

Come funziona

Il risultato è qualcosa di unico che Koenigsegg chiama "trasmissione TWMPAFPC". Un nome complicato che, tradotto, sta per "L'auto di produzione manuale più potente e più veloce del mondo". In modalità manuale, la CC850 si guida infatti come un'auto con un normale cambio manuale. La frizione è necessaria per salire e scendere di rapporto.

Sono disponibili solo sei dei nove rapporti in un dato momento, tuttavia, le marce inseribili specifiche varieranno a seconda della modalità di guida. Pertanto, non sempre tutte e nove le velocità saranno accessibili. Il pilota dovrà solo cambiare modalità per raggiungerle. In opzione l'auto può essere anche guidata in modalità automatica, spostando la leva di lato.

Non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali riguardo le prestazioni, quel che è certo è che ne saranno prodotti solo 50 esemplari per commemorare il 50° compleanno del fondatore dell'azienda, Christian von Koenigsegg. Prezzo e disponibilità saranno annunciati in seguito.