Era il marzo del 2020 al Salone di Ginevra (in versione virtuale) debuttò la Koenigsegg Jesko Absolut, annunciata non solo l'auto più potente e veloce mai prodotta dalla Casa svedese, ma anche come la più veloce del mondo, con l'obiettivo di raggiungere e superare le 300 miglia orarie (482,8 km/h) di velocità massima.

Da quel momento l'hypercar del vulcanico Christian von Koenigsegg è quasi scomparsa dai radar, salvo qualche sortita che però non ha mai dimostrato ciò di cui è capace. Almeno in termini di prestazioni. Ciò non significa che la Casa abbia rinunciato ai propri obiettivi.

A dirlo è stato lo stesso von Koenigsegg durante un'intervista rilasciata a Top Gear, nella quale ha confermato l'impegno nel provare a segnare il record per l'auto stradale più veloce del mondo. "Sarebbe un peccato non mostrare ciò che può fare", ha dichiarato il manager svedese.

Dal simulatore alla strada

E in effetti al simulatore la Koenigsegg Jesko Absolut pare aver fatto registrare prestazioni da paura. Ma tra il computer e la strada vera e propria ci sono differenze non da poco. "È una cosa davvero spaventosa" ha commentato von Koenigsegg "Quando abbiamo fatto il record per un'auto di serie a 277 miglia orarie (447,49 km/h) in Nevada su una strada aperta con la Agera RS, è stato davvero pericoloso. Mi piacerebbe avere un'area chiusa, magari come Ehra-Lessien, dove la strada è molto larga. Di sicuro, per ragioni di sicurezza, vorremmo gestire ogni aspetto. Fare dei controlli, avere un nostro pilota".

Per chi non lo sapesse Ehra-Lessien è uno dei circuiti di prova di proprietà del Gruppo Volkswagen, reso famoso per essere stato il teatro dei record di velocità delle Bugatti Veyron e Chiron Super Sport 300+. Naturalmente è lecito porsi la domanda di come a Wolfsburg potrebbero accogliere la richiesta di Koenigsegg, intenzionata a spodestare proprio la Chiron (il cui record però non è mai stato omologato).

Senza trucchi

Nel corso dell'intervista von Koenigsegg ha tirato anche una frecciatina alle concorrenti, sottolineando come altre hypercar alla caccia del record per auto stradale più veloce del mondo ricorrano a "trucchi" - come l'assenza di airbag o altri elementi - per risparmiare peso ed essere così più veloci. Un riferimento nemmeno troppo velato alla Hennessey Venom F5, attualmente alle prese con test su test per battere la SSC Tuatara, attuale detentrice del record.

Soluzioni non adottate dalla Jesko Absolut, conforme a tutte le normative di sicurezza. "Se si tiene conto anche di queste queste [auto non omologate], si possono portare queste 'rocket car' nei deserti di sale e toccar le 1.000 miglia orarie (1.609,34 km/h)".