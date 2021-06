La Bugatti Veyron è stata un’hypercar davvero speciale. Prodotta dal 2005 al 2015, ha rappresentato una delle massime espressioni dell’ingegneria automobilistica per molto tempo.

In totale, ne sono state realizzate circa 450, di cui 48 nell’estrema versione Super Sport. Proprio l’esemplare numero 48 è vendita dal concessionario inglese Tom Hartley Jnr.

Un mostro di velocità

La Veyron Super Sport è stata un’auto da record per diversi anni. Studiata appositamente per raggiungere il record di velocità massima, appunto, è dotata di un’aerodinamica sofisticata e di una monoscocca interamente in fibra di carbonio per ridurre il peso e migliorare la rigidità torsionale.

In questa configurazione esagerata, il motore 8.0 W16 eroga 1217 CV e 1500 Nm di coppia, ovvero 200 CV e 250 Nm in più rispetto ad una Veyron “normale”. Con questi incredibili valori, la Bugatti ha raggiunto i 431,072 km/h di velocità media risultando l’auto più veloce al mondo per diverso tempo. Il tempo nello 0-100 km/h è di 2,5 secondi, mentre lo 0-200 km/h è di soli 6,7 secondi.

La Veyron Super Sport, però, non è solo un’auto da rettilineo ed è capace di dare soddisfazioni anche in curva. Le sospensioni, infatti, sono state riviste in modo da portare la tenuta laterale da 1,26 g a 1,4 g. In altri termini, l’hypercar è letteralmente incollata all’asfalto.

Come nuova

La Veyron in vendita è in tinta nera opaca con interni rossi e ha percorso solo 2000 km dal 2014. L’auto è stata regolarmente tagliandata e ha pneumatici nuovi. Inoltre, la garanzia Bugatti è stata estesa dal precedente proprietario fino al gennaio 2022.

Insieme all’auto vengono dati in dotazione l’immancabile manuale d’uso e un certificato ufficiale di Bugatti che afferma che l’esemplare è effettivamente l’ultimo prodotto.

Il valore di una Super Sport si aggira tra il milione e mezzo e i due milioni di euro. Considerando l’esclusività di questo esemplare, è facile attendersi cifre ancora più alte.