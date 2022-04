Un’ibrida plug-in con motore 2 litri a 3 cilindri più potente di una Bugatti Chiron? Esiste ed è la pazzesca Koenigsegg Gemera. La cosiddetta “Mega GT” è stata svelata a marzo 2020 e dopo due anni la Casa svedese sta ancora proseguendo i test sui prototipi.

La prima Gemera di sempre è un vero e proprio laboratorio, ma è già sufficiente per avere un’idea di come sarà il modello definitivo. A darne un assaggio è nientemeno che il boss del marchio Christian Von Koenigsegg.

Scalda la voce

All’inizio del video di presentazione, la Gemera fa la sua comparsa insieme ad una Jesko e ad una Regera, entrambe impiegate come modelli di prova. Ad attirare tutte le attenzioni, però, è la super berlina a quattro posti che si mostra in una veste totalmente provvisoria.

La carrozzeria è ancora in fibra di carbonio “nuda”, mentre l’abitacolo è pieno di cablaggi e strumentazioni elettroniche per rilevare e analizzare tutti i dati in fase di test. Anche il sound non è quello definitivo: da ferma, la Gemera emette un suono molto cupo che diventa sempre più intenso in fase di accelerazione. Proprio la tonalità dello scarico è uno degli aspetti su cui si concentreranno i progettisti della Koenigsegg nel prossimo futuro.

A 400 all’ora in 4

Ovviamente, i test riguarderanno anche il motore che per il momento raggiunge massimo i 4.500 giri al minuto, ma presto toccherà il suo massimo potenziale a 8.500 giri.

Come detto, a spingere la Gemera c’è un 2 litri biturbo da 3 cilindri supportando da tre motori elettrici, due posizionati sull’avantreno e uno sul retrotreno. In totale, il sistema sviluppa 1.700 CV e 3.500 Nm di coppia, ossia 200 CV e 1.900 Nm in più di una Bugatti Chiron.

A godere delle incredibili prestazioni sono quattro passeggeri che possono rilassarsi con poltrone riscaldate e ventilate mentre la Koenigsegg brucia lo 0-100 km/h in 1,9 secondi e raggiunge i 400 km/h di velocità massima. Senza dimenticare che in modalità elettrica l’hypercar può viaggiare per 50 km ad emissioni zero.

Il marchio svedese programma di produrre 300 esemplari della Gemera, ma non è stata ancora rivelata la data di inizio delle consegne.