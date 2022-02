In Koenigsegg la chiamano “Mega GT”, noi comuni mortali che non ci siamo potuti permettere uno dei 300 esemplari da 1,7 milioni di euro la conosciamo semplicemente come Gemera.

Sta di fatto che la hyper-Gran Turismo è talmente “mega” che, per gestirne la produzione, la Casa ha avviato l’espansione dei propri impianti. Il motivo degli investimenti non è logicamente dettato dalle dimensioni dell’auto, quanto alla volontà di rendere sempre più completo il processo di sviluppo.

Test-drive a km 0

La stessa definizione di “impianto” è piuttosto riduttiva. In realtà, la sede di Koenigsegg ad Angelholm, in Svezia, è destinata a diventare sempre di più il quartier generale del marchio e il primo punto di contatto coi clienti. Un esempio? Oltre alle nuove linee di produzione dedicate alla Gemera, nel progetto è prevista un’area per accogliere i clienti e per dar loro la possibilità di testare su un circuito di prova la propria supercar.

Per il resto, verranno aggiunti un nuovo magazzino, spazi per gli studi sui prototipi, uno showroom e sale dedicate ai convegni e ai futuri annunci del marchio. In totale, l’espansione riguarderà una superficie di oltre 30 mila metri quadri e darà lavoro ad altri 100 ingegneri e 150 dipendenti incaricati delle linee produttive.

Più spazio per la velocità

Svelata per la prima volta al Salone di Ginevra del 2020, la Koenigsegg Gemera è la prima quattro posti della Casa svedese. Oltre all’abitacolo particolarmente spazioso, la sua caratteristica unica riguarda il powertrain: un 2.0 biturbo a benzina a 3 cilindri accompagnato da 3 motori elettrici per 1.700 CV e 3.500 Nm di coppia.

Numeri incredibili per una delle berline più veloci del mondo che ha messo nel mirino la Tesla Model S Plaid. Nonostante i posti extra, infatti, la Gemera rimane pur sempre una Koenigsegg purissima con uno scatto 0-100 km/h di 1,9 secondi. E anche il tempo nello 0-100 km/h è “da record” secondo il marchio.