Il 23 settembre 2021 vi facevamo vedere le foto delle prime otto Bugatti Chiron Super Sport 300+ consegnate, oggi è stata recapitata l'ultima. Questa speciale Chiron, lo ricordiamo, è stata costruita in appena 30 esemplari, tutti sold out già a gennaio e proposti al prezzo di 3,5 milioni di euro l'uno.

Più unica che rara

La Super Sport 300+ rende omaggio alla velocità ovvero alle 304.773 miglia orarie (483 km/h chilometri orari) raggiunte nel 2019 sul circuito di prova di Ehra-Lessien. Presenta una carrozzeria a coda lunga per migliorare l'aerodinamica (parliamo di 25 cm in più) ed è equipaggiata con un motore W16 da 8,0 litri e 1.600 CV di potenza.

Questa Chiron è speciale anche per la carrozzeria interamente in fibra di carbonio in tinta nera con strisce longitudinali arancioni e cerchi in lega di magnesio (pesanti complessivamente 16 kg in meno rispetto a quelli tradizionali).

Il futuro all'orizzonte

Bugatti ora guarda al futuro nell'ambito della fusione con Rimac e l'erede della Chiron sta prendendo forma. Il nuovo modello continuerà a utilizzare un motore a combustione, ma sarà anche fortemente elettrificato. Non sappiamo ancora se si tratterà di un'evoluzione dell'attuale W16, ma l'azienda promette caratteristiche inedite.

Il CEO Mate Rimac

"La cosa più semplice per noi sarebbe stata prendere la Nevera, sbatterci sopra il logo Bugatti e chiudere la faccenda - ha detto qualche tempo fa Mate Rimac -. Ma io ero contrario. Sono un tipo da auto elettriche, ma una Bugatti dovrebbe avere ancora un motore a combustione per qualche tempo".

Non ci resta quindi che aspettare il debutto, previsto nel 2024. Secondo quanto riferito, i potenziali clienti facoltosi dell'azienda potranno vedere un'anteprima dell'aspetto del veicolo quest'anno per creare interesse nel nuovo prodotto.