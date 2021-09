I primi 8 fortunati clienti riceveranno presto la propria Bugatti Chiron Super Sport 300+. Realizzata in soli 30 esemplari al costo di 3,5 milioni di euro (tasse escluse), si tratta della versione più estrema della Chiron capace di abbattere il muro delle 300 miglia orarie e raggiungere la velocità massima di 490,484 km/h.

1.600 CV per il record

Lo sviluppo della Super Sport 300+ è iniziato nel 2019, anno in cui la Bugatti ha stabilito l’incredibile record di velocità. Nei mesi successivi, in concomitanza coi 110 anni del marchio, è stato annunciato l’avvio della produzione dei 30 esemplari nello stabilimento di Molsheim, i quali, però, hanno la velocità massima limitata a 440 km/h.

Naturalmente per raggiungere velocità di questo tipo richiede un’impressionante dose di potenza. La Super Sport 300+ è equipaggiata con lo stesso 8.0 W16 della Chiron “normale”, ma messo a punto per sprigionare 100 CV in più e toccare i 1.600 CV. Al di là dell’aumento di “forza bruta”, il propulsore è stato aggiornato nel sistema di raffreddamento, nella gestione del turbo e della trasmissione.

Aerodinamica e fibra di carbonio a volontà

La Bugatti è speciale non solo nel motore, ma anche nell’aerodinamica. La Super Sport 300+ ha una coda più lunga di 25 cm per ridurre la resistenza all’aria. Inoltre, le prese d’aria maggiorate e la forma rivisitata dei passaruota permettono di migliorare i flussi e stabilizzare l’auto alle alte velocità.

Parlando esclusivamente di estetica, la Chiron ha una carrozzeria interamente in fibra di carbonio in tinta nera con strisce longitudinali arancioni. I cerchi in lega di magnesio (pesanti complessivamente 16 kg in meno rispetto a quelli tradizionali, invece, presentano il colore personalizzato rinominato “Nocturne”.

Bugatti ha annunciato che i 30 esemplari sono già sold out. Se siete interessati all’hypercar, non resta che “accontentarsi” della Chiron base.