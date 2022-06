L'epopea della Bugatti Chiron sta per giungere al termine, con le ultime tre versioni destinate al mercato Europeo uscite dalla fabbrica di Molsheim. Versioni speciali dedicate alla memoria di Ebé Maria Teresa Bugatti, primogenita del fondatore Ettore e autrice della biografia "The Story of Bugatti" nella quale, grazie anche a numerosi estratti del diario del padre.

Una figura importante per la Casa francese, celebrata con le versioni speciali denominate Bugatti Chiron L’Ébé e caratterizzate da un richiamo all'Art Deco, grande passione di Ébé.

Carbonio e oro

Come su altre Chiron i richiami ci sono vari richiami alle Bugatti del passato, in queasto caso alla Type 57 G Tank trionfatrice alla 24 Ore di Le Mans del 1937. I principali punti di contatto sono nella carrozzeria blu con la fibra di carbonio a vista e gli inserti in oro per i profili di diffusore, pinna centrale, cerchi in lega e radiatore. Dorato è anche il "L'Ébé" sul brancardo e sulla parte inferiore dello spoiler posteriore.

La stessa combinazione di tinte è ripresa in abitacolo, con carbonio blu a vista e alternanza di pelle chiara e scura, con la combinazione di colori invertita tra lato guidatore e passeggero. Inoltre su ciascuno dei due pannelli porta viene illustrata l'evoluzione del frontale delle varie Bugatti, dai primi bolidi dedicati alle corse fino ad arrivare proprio alla Chiron, passando naturalmente Il giro in pista dei sogni con la Bugatti EB110 e Loris Bicocchi e Veyron.

In attesa dell'erede

Rimane inalterato il poderoso motore W16 di 8 litri da 1.500 CV e altrettanti Nm di coppia. Unità pronta per la pensione, con l'erede della Chiron in arrivo nel 2024 e con un powertrain "altamente elettrificato" per dirla come Mate Rimac, Ceo di Bugatti-Rimac, probabilmente sviluppato nel nuovo centro di ricerca che sorgerà nella Motor Valley.