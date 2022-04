Se una Bugatti Chiron non basta, i clienti più esigenti (e col conto in banca più pesante) possono richiedere un esemplare personalizzazione alla divisione Sur Mesure. Rivolgendosi ai tecnici e agli artigiani del marchio francese, infatti, si può costruire letteralmente su misura la propria hypercar da collezione.

La prima Bugatti firmata Sur Mesure sarà esposta dalla concessionaria H.R. Owen dal 21 al 23 aprile a Londra durante l’evento Salon Privé che si terrà al Royal Hospital Chelsea. Ecco che aspetto ha la massima espressione del lusso e delle prestazioni.

Omaggio alla storia

La Chiron Pur Sport in esposizione è un tributo a Louis Chiron, uno dei piloti più leggendari ad essersi mai seduto a bordo di una Bugatti. Il driver prese parte a numerosi eventi e gran premi tra gli anni ’20 e ’30 conquistando uno storico Gran Premio di Francia nel 1931 insieme ad Achille Varzi alla guida di una Bugatti Type 51 con numero 32.

Quello stesso numero è stato dipinto a mano sulla fiancata della Chiron moderna, insieme a tanti altri elementi unici. Tra questi c’è anche il motivo “EB” (anche questo applicato a mano) costituito da diversi strati di vernice. Naturalmente, anche l’abitacolo è stato meticolosamente personalizzato con una console centrale in alluminio nero anodizzato e speciali rivestimenti per sedili e plancia.

Per pochissimi eletti della velocità

L’estetica esclusiva e gli interni concepiti su misura si abbinano alle prestazioni ancora più esagerate della versione Pur Sport.

In questa Bugatti Chiron l’8 litri W16 sprigiona 1.500 CV e 1.600 Nm ed è supportato da una trasmissione a doppia frizione con rapporti più corti del 15% per massimizzare l’accelerazione. Lo scatto 0-100 km/h, infatti, è di appena 2,3 secondi, mentre lo 0-200 km/h viene coperto in 5,5 secondi e lo 0-300 km/h in meno di 12 secondi.

Di Pur Sport ne sono state realizzate appena 60 unità, tutte ovviamente già vendute a più di 3 milioni di euro. Naturalmente, le personalizzazioni Sur Mesure sono escluse, ma crediamo che tanti clienti non si siano fatti molti problemi a spendere un “piccolo” extra per ottenere un’hypercar unica al mondo in tutti i sensi.