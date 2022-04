Bugatti Chiron Super Sport, consegnato il primo esemplare

Se una Bugatti Chiron non vi sembra esclusiva a sufficienza, allora dovreste guardare la Super Sport. Prodotta in soli 9 esemplari a 3,2 milioni di euro l’una (senza considerare le infinite personalizzazioni), quest’ultima è tra le hypercar più desiderate dai paperoni di mezzo mondo.

Le 9 Bugatti sono già state tutte vendute e a breve aprirà una lista d’attesa per soddisfare le innumerevoli domande ricevute.

Intanto, la prima Chiron Super Sport è pronta per la consegna ed è un esemplare tutt’altro che banale.

Una Bugatti su misura

L’anonimo proprietario della Bugatti si è affidato al programma di personalizzazioni Sur Mesure messo a disposizione della Casa. L’hypercar si distingue per una livrea unica caratterizzata da un elaborato disegno realizzato a mano che imita l’effetto della luce sulla carrozzeria dell’auto.

A bordo di questa Chiron è davvero difficile passare inosservati, anche perché alle linee arancioni su fiancata, frontale e posteriore si abbinano cerchi in lega e rivestimenti dell’abitacolo dello stesso colore.

Non è facile, invece, riconoscere le differenze tra una Super Sport e una Chiron “normale”. I 9 esemplari risultano più lunghi di 25 cm e hanno una zona anteriore rivista per essere ancora più efficienti dal punto di vista aerodinamico. E le novità riguardano anche il motore.

Potenza allo stato puro

L’8 litri W16 con quattro turbo tocca i 1.600 CV (+100 CV rispetto alla Chiron base) e 1.600 Nm di coppia. Insieme ad una carrozzeria più leggera di 23 kg, il propulsore è stato rivisto in diverse componenti per sprigionare la sua potenza in modo ancora più brutale.

Turbo, pompa dell’olio, sedi delle valvole dei cilindri, trasmissione e frizione sono solo alcune delle parti ritoccate dagli ingegneri francesi. In definitiva, la Chiron Super Sport può raggiungere i 7.100 giri al minuto (300 in più della Chiron di partenza) e i 440 km/h di velocità massima innestando la settima e ultima marcia a 403 km/h.

Lo 0-200 km/h è coperto in 5,8 secondi, mentre si va da 0 a 300 km/h in 12,1 secondi. Per gestire queste prestazioni, l’hypercar è equipaggiata con speciali pneumatici Michelin Sport Cup 2 capaci di resistere fino a 500 km/h.

Una Bugatti da fantascienza dedicata solo a chi ha un conto in banca “galattico”.