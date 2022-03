Con la Bugatti Chiron ormai sold out, l’unico modo per mettersi in garage una belva da 1.500 CV è rivolgersi al mercato dell’usato. Se oltre alla Bugatti vi piace anche la musica hip hop, non potete certamente lasciarvi sfuggire la Chiron di Post Malone messa in vendita su duPont Registry.

Si tratta di un esemplare unico in tutti i sensi e per portarselo a casa bisogna essere pronti a staccare un assegno piuttosto importante.

Una lista di optional al prezzo di una Porsche 911

La Bugatti Chiron di Post Malone è stata acquistata dal rapper nel 2019 e ha percorso solamente 965 km. L’auto è letteralmente come nuova ed è tutta bianca, il colore preferito dall’artista americano. Non solo la carrozzeria, ma anche gli interni presentano la colorazione chiara dando così un impatto visivo ancora più lussuoso.

Oltre alla tinta Glacier White, ciò che rende speciale la Bugatti è la serie infinita di optional, la maggior parte dei quali è costata come un’auto “normale”. Ad esempio, la griglia color argento è un accessorio da 34.000 euro, mentre i sedili bianchi sono costati 28.000 euro. A questo si aggiungono i “soli” 6.000 euro per le pinze freno nere e, soprattutto, i 57.000 euro per i cerchi in lega Caractere.

Alla fine, la Chiron monta più di 135 mila euro di optional che si aggiungono ai 2,5 milioni di euro del modello “base”.

La collezione perde un pezzo importante

Per avere maggiori informazioni sul prezzo dell’esemplare occorre chiamare direttamente duPont Registry, ma immaginiamo che il valore dell’auto sia identico (se non maggiore) rispetto a quanto pagato da Post Malone tre anni fa.

Abbandonare la Bugatti Chiron non sarà un grande problema per il rapper che può contare su una collezione di modelli davvero invidiabile. Ogni mattina il cantante ha il “problema” di scegliere quale bolide guidare tra Ford GT, Rolls-Royce Phantom e Wraith, Lamborghini Aventador e Urus e una McLaren Senna XP. Non vorremmo proprio essere nei suoi panni...