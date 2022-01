Pochissimi al mondo possono vantare di avere nel proprio garage una Bugatti. Figuriamoci una Chiron Pur Sport, una delle versioni più rare di sempre con una tiratura di appena 60 esemplari. Uno di questi appartiene all’ex kickboxer anglo-americano Andrew “Cobra” Tate che ha richiesto una personalizzazione minuziosa della Chiron creando un modello unico in tutto e per tutto.

Una Chiron su misura

L’esemplare numero 18 di 60 è stato consegnato a Tate lo scorso dicembre e si è andato ad aggiungere ad una nutrita collezione di 22 auto. In alcune foto pubblicate sulla propria pagina Instagram, il 35enne milionario mostra da vicino tutti i dettagli della sua Bugatti, a partire dall’insolito colore della carrozzeria.

La tinta in rame è probabilmente unica nel suo genere ed è abbinata al colore nero per rendere ancora più esclusiva l’hypercar con scocca in fibra di carbonio. Insieme al color rame sono presenti diversi dettagli rossi come i coprimozzi, le pinze freno e gli elementi del motore più esposti.

Gli inserti rossi proseguono nell’abitacolo, con pannelli delle portiere personalizzati e poggiatesta con la scritta “Tate” ricamata a mano.

Il prezzo della velocità

Nessuna modifica o personalizzazione per il mastodontico 8.0 W16. Non che ce ne sia bisogno, comunque, considerando che l’impressionante potenza di 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia disponibile già a 2.000 giri al minuto.

Capace di fermare il cronometro nello 0-100 km/h in soli 2,4 secondi, la Chiron ha una velocità massima limitata a 350 km/h, ma senza “freni” potrebbe tranquillamente superare i 420 km/h. Rispetto ad una versione “normale”, infatti, la Pur Sport può contare su rapporti del cambio ravvicinati del 15% e su un’aerodinamica raffinata per mordere con ancora più veemenza le curve di un circuito.

Il prezzo di questa speciale Bugatti? Senza nascondersi troppo, Tate ha ammesso di aver sborsato 3,97 milioni di euro. Tra l’altro, la Chiron è il pezzo forte della sua collezione che comprende anche Lamborghini Huracan, Ferrari 812 Superfast, McLaren 720S e McLaren 765LT.