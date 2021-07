“Il sedere è il miglior giroscopio del mondo e quando devi rendere un’auto bella da guidare è più efficace di qualsiasi computer...” Parola di Loris Bicocchi, da oltre 30 anni collaudatore di professione di supercar.

Esattamente come la Bugatti protagonista di questo video nella quale chi vi scrive ha avuto il privilegio di volare (senza virgolette) per cinque giri sul filo dei 300 km/h. Con Loris alla guida, ovviamente.

Dedicata all’EB110

La pista è quella di Nardò, in Puglia, il proving ground più grande d’Italia dove ogni anno prendono vita centinaia di prototipi più o meno identificati. Per esser precisi il tracciato è quello “handling”, dove abbiamo assistito a una sessione di messa a punto della Centodieci, la nuova special sviluppata da Bugatti per celebrare l’anniversario dell’EB110.

Parliamo di un’hypercar dal forte valore simbolico perché grazie a lei nel 2019 tutto il mondo ha potuto conoscere la storia della Bugatti italiana di Campogalliano - e anzi, vi rimandiamo a questo servizio per eventuali esigenze di ripasso.

Un’esperienza unica!

Se già le Bugatti sono rare e costose, la Centodieci lo è ancor di più perché ne saranno prodotte solo 10, a un prezzo di circa otto milioni di euro cadauna. E sono già tutte prenotate. Il che ha reso la nostra esperienza ancor più surreale: siamo saliti su un’auto impossibile da comprare e da incontrare su strada e l’abbiamo vista danzare fra i cordoli a una velocità che nessun cliente si sognerà mai di raggiungere.

Le Bugatti EB110 e Centodieci che corrono in pista

Le nostre sensazioni non sono riproducibili, ma documentarle è stato entusiasmante, e con questo video vogliamo condividerle con voi, provando anche a raccontare il senso di un mestiere da sogno qual è quello del collaudatore.

A questo punto, mettetevi comodi per scoprire come si collauda una Bugatti Centodieci a tutta velocità. Ma soprattutto, come lo fa Loris Bicocchi. Buona Visione!

E la scheda tecnica?

La mettiamo alla fine perché i dati sono così “fuori dal mondo” per un’auto termica che rendono anche questa Bugatti incomparabile per definizione...