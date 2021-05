Quasi due anni dopo la presentazione, la Bugatti Centodieci si prepara a raggiungere i 10 fortunati clienti (tra cui il calciatore Cristiano Ronaldo). L’esclusiva hypercar arriverà nei garage dei “paperoni” nel corso del 2022 e la Casa francese si vuole assicurare che lo faccia nelle migliori condizioni possibili.

Per questo motivo, uno dei prototipi è sceso in pista al Nurburgring per dare sfogo al motore 8.0 W16 e per gli ultimi aggiustamenti all’assetto.

Incollata all’asfalto

La Centodieci è stata svelata per la prima volta a Pebble Beach nell’estate del 2019 come auto celebrativa dei 110 anni di storia del brand e come tributo alla mitica EB110. Il prototipo conferma il design affilatissimo con le larghe prese d’aria frontali, i fari LED sottili e l’ampio alettone posteriore.

La coda è ancora più originale con una doppia linea di LED e un enorme diffusore in carbonio con terminali di scarico centrali sistemati in verticale.

Solo i cerchi in lega sono diversi rispetto a quelli della presentazione. Al contrario di quelli bianchi e futuristici della vettura presentata due anni fa, questo modello equipaggia delle “scarpe” nere. È probabile che si tratti di cerchi specifici per affrontare la preparazione in pista.

Quando una Chiron non basta

Il 16 cilindri della Centodieci è uno dei più potenti mai costruiti da Bugatti ed è capace di erogare 1.600 CV. Secondo la Casa, l’hypercar ferma il cronometro nello 0-100 km/h in soli 2,3 secondi e nello 0-200 km/h in 6,1 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 380 km/h. Rispetto alla Chiron da cui è derivata, la Centodieci è più leggera di circa 20 kg grazie a dei tergicristalli alleggeriti e a dei nuovi specchietti retrovisori.

Come si diceva, della Centodieci verranno realizzati solo 10 esemplari, tutti già venduti. Il costo è più che proporzionato all’esclusività dell’auto e si aggira sugli 8 milioni di euro (tasse escluse). Una cifra che fa sembrare la Chiron da 2,4 milioni di euro quasi una comune utilitaria. Tuttavia, la Bugatti più costosa rimane La Voiture Noire, anch’essa (pare) acquistata da Cristiano Ronaldo per circa 16,5 milioni di euro.