Se alla vostra collezione di supercar manca qualcosa di classico e allo stesso tempo unico quanto a stile e design, allora qui c'è l'occasione che fa per voi. Dalla rete è emerso l'annuncio relativo alla vendita di questa Bugatti EB 110 Super Sport del 1993 rifinita in giallo, proprio come quella di Michael Schumacher, ma con interni rossi.

E proprio gli interni sono la chicca di questo esemplare, dato che è l'unica uscita dalla fabbrica con la speciale colorazione l'abitacolo. Non stiamo parlando di una one-off sia chiaro, ma è indubbio il fatto che i rivestimenti rossi potrebbero far salire il prezzo a cifre stellari. La stessa auto era infatti stata venduta all'asta nel 2015 per l'equivalente di 713.000 euro.

Piccolo ripasso

La EB110 SS è stata presentata al Salone di Ginevra 1992 e si tratta dell'evoluzione della già estrema GT. L'auto ha un'indole sportiva più marcata ed è priva di alcuni equipaggiamenti e comfort presenti sulla GT.

Fotogallery: Bugatti EB110 SS in vendita

14 Foto

Numerosi accorgimenti hanno permesso di ridurre significativamente il peso a circa 1.470 Kg. Il motore potenziato è in grado di sviluppare 610 CV a 8.250 giri/min, raggiungendo la notevole potenza specifica di 174,3 CV/litro, mentre la coppia arriva a 637 Nm a 3.800 giri/min.

Le prestazioni ancora oggi sono esaltanti: velocità massima di 351 km/h (nuovo record di velocità per auto di serie all'epoca), 0–100 Km/h in 3,3 secondi e meno di 20 secondi nella prova di percorrenza del chilometro con partenza da fermo (19,6 secondi).

Prezzo su richiesta

L'annuncio della vendita è comparso su Instagram e se volete sapere quanto costa dovrete mettervi in contatto con l'inserzionista. L'unico dato che abbiamo è la strada percorsa dall'auto in questi 27 anni, ovvero 15.000 Km.