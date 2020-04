Chi ha in garage una Bugatti Chiron molto probabilmente non deve dimostrare nulla a nessuno quando si parla di potere d'acquisto. Il nuovo orologio Bugatti Chiron Tourbillon da 260.000 euro, però, potrebbe ridefinire lo standard.

Si tratta di un omaggio all'hypercar da 1.500 CV ed è in vendita presso Jacob & Co. (produttore americano di gioielli e orologi da polso). La cosa che lo rende unico e, in parte, giustifica il suo valore è la minuscola replica funzionante del motore W16 Bugatti.

I dettagli

Incastonato sotto un vetro zaffiro e sospeso all'interno della cassa da quattro "ammortizzatori", il motore in miniatura si muove proprio come quello vero. Sono visibili, infatti, i movimenti delle turbine e dell'albero motore, ma anche i piccolissimi pistoni replicano il movimento di quelli veri.

I 578 pezzi interni di questa meraviglia hanno richiesto più di un anno per essere sviluppati e assemblati. L'intricato meccanismo del motore è inserito in una leggera cassa in titanio con finitura brunita, che misura 5,4 (altezza) per 4,4 (larghezza) centimetri. Il cinturino è in gomma con fibbia in titanio.

Non è la prima volta

Per quanto la notizia possa esservi sfuggita, questa non è la prima volta che l'azienda dedica un omaggio di questo tipo a Bugatti. Entrambi i precedenti modelli Twin Turbo Furious ed Epic X Chrono del marchio presentano riferimenti al costruttore di Hypercar francese. In entrambi i casi, però, nessuno dei due orologi è così elaborato o costoso.