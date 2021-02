Rose, cioccolatini, gioielli, una cena romantica a lume di candela, il più delle volte basta poco per onorare il giorno di S.Valentino e far sentire speciale la propria dolce metà, e spesso il prezzo non conta quanto il gesto. Ma a volte c'è chi decide di strafare, come il facoltoso cliente inglese che ha ordinato a Bugatti una versione davvero unica della sua Chiron Sport

L'auto, prenotata e ritirata presso il rivenditore britannico H.R. Owen, è costata complessivamente 2,6 milioni di euro, una personalizzazione davvero onerosa.

Il nome "Alice" sui poggiatesta

Del resto, per chi non bada a spese, Bugatti è uno di quei marchi che possono offrire al cliente possibilità di personalizzare pressoché illimitate secondo le esigenze e i desideri più disparati, in aggiunta alle edizioni speciali tra le quali ricordiamo, ad esempio, la Chiron Hermes realizzata in collaborazione con il famoso brand di alta moda.

La Chiron Sport in questione è stata rifinita con una vernice ad hoc di colore Silk Rosé che è stata utilizzata non solo per la carrozzeria, scegliendo come tinta di contrasto il bianco perla, ma anche per la finitura dei cerchi in lega. L’interno propone invece un mix di pelle e Alcantara in Gris Rafale. Ma quello che più rende unica questa vettura è il logo personalizzato con la scritta “Alice” cucito sul poggiatesta dei sedili e inciso sui battitacco in alluminio delle portiere.

Possibilità di configurazione massima

"Questa è una Bugatti davvero unica” ha detto Ken Choo, CEO di H.R. Owen. "Il cliente è venuto da noi con una visione precisa di cosa voleva per la sua Bugatti, e il nostro vasto catalogo di accessori e opzioni ha ancora una volta permesso di realizzare il più ambizioso dei progetti. È incredibile vedere ogni Bugatti realizzata in modo diverso, con il nuovo proprietario che ha la possibilità di esprimere il proprio gusto personale sulla sua nuova auto".