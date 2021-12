Per la maggior parte degli automobilisti comprare un'auto significa andare in concessionaria e scegliere motore, allestimento, colore e poco altro. Dico "poco" perché per quanto il catalogo di un marchio possa essere ricco non è mai al livello del servizio tailor made delle case di lusso. In Bugatti, ad esempio, si sono superati da soli.

Per accontentare chi desidera una Chiron più unica che rara il marchio ha la sua divisione "Sur Mesure" (in francese "su misura"). Si apre così la strada a hypercar W16 ancora più personalizzabili. Tra l'altro ricordiamo che la produzione della Chiron è agli sgoccioli (ne verranno assemblate solo altre 40 nelle specifiche Pur Sport o Super Sport).

Auto dipinte a mano

Questa macchina unica dal sapore retrò riprende l'auto da corsa Tipo 51 guidata alla vittoria al Gran Premio di Francia nel 1931 da Louis Chiron insieme ad Achille Varzi. E, proprio come la sua antenata, la Chiron Pur Sport Sur Measure indossa il numero "32", che è stato interamente dipinto a mano.

Gli elementi disponibili attraverso il programma di personalizzazione di fascia alta Bugatti sono tantissimi. Nel lungo elenco ci sono anche un motivo dipinto "EB" sbiadito, che in questo caso è applicato a mano, e due nuovi colori della carrozzeria derivati ​​da auto da corsa di successo degli Anni '20 e '30.

Spettacolare anche dentro

Il tema delle corse continua all'interno, dove l'elegante motivo "EB" cucito a più strati adorna i pannelli delle portiere e la scritta "Grand Prix" in rosso si abbina alle cuciture e ai bordini. Inoltre, sui poggiatesta integrati sono stati ricamati i loghi "32" nella stessa tonalità, mentre la consolle centrale vanta un intarsio rifinito in alluminio anodizzato nero con una scritta dipinta a mano in argento.

Non sappiamo quanto costa questa Bugatti, ma è noto che per una Chiron Pur Sport "normale" ci vogliono 3,2 milioni di euro.

"Per coloro che desiderano fare un ulteriore passo avanti e creare un'opera d'arte automobilistica davvero unica", l'azienda è disponibile a seguire passo passo tutto l'iter di personalizzazione.