E' passato quasi un anno da quando Aston Martin ha svelato in anteprima la versione da pista dell'hypercar Valkyrie: la Valkyrie Pro.

Non equipaggiata con il motore elettrico aggiuntivo, presente sulla sua controparte stradale, ma in grado comunque di produrre una potenza esagerata con il solo motore V12 aspirato.

Suono d'eccezione

Dopo essere scesa in pista per la prima volta in Bahrain lo scorso marzo ed essersi mostrata in anteprima, l'hypercar britannica da pista è di recente sbarcata in America, in particolare al WeatherTech Raceway di Laguna Seca.

Qui diversi youtuber hanno avuto modo di salire a bordo per effettuare dei giri di pista accompagnati da piloti professionisti. In alcuni video già presenti sul web è quindi stato svelato in anteprima il vero sound di quello che dovrebbe essere uno degli ultimi aspirati di grossa cilindrata che vedremo al mondo.

Fotogallery: Foto - La prima Aston Martin Valkyrie su strada

6 Foto

Motore folle

La Valkyrie Pro è equipaggiata con una versione ulteriormente elaborata del V12 aspirato da 6,5 ​​litri costruito da Cosworth per l'auto stradale. Nella versione di serie, l'imponente V12 è in grado di girare fino a 11.000 giri/min, sviluppando fino a 1.000 CV di potenza.

Numeri enormi, abbinati a una carrozzeria leggerissima in fibra di carbonio, ai bracci trasversali delle sospensioni anch'essi in fibra di carbonio e al parabrezza e ai finestrini laterali in Perspex, la moderna evoluzione del plexiglass.

Uno dei dati dichiarati da Aston Martin per la Valkyrie Pro è anche la quantità di carico aerodinamico, circa il doppio di quello della versione stradale equipaggiata con il pacchetto estremo, che consente un'accelerazione laterale di oltre 3G.

La presenza dell'Aston Martin Valkyrie AMR Pro a Laguna Seca è stata possibile grazie al quarto Hypercar Invitational annuale, un evento privato a beneficio dell'associazione Greater Bay Area di Make-A-Wish.