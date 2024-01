L'Aston Martin Valkyrie è la nuova super sportiva della casa inglese, sviluppata in collaborazione con il team Red Bull Racing Advanced Technologies e diverse altre aziende globali.

Si tratta di un'auto ambitissima dagli appassionati di tutto il mondo, disponibile anche nella ancor più rara versione Spider, a cielo aperto. Nel Regno Unito un fortunato collezionista le ha potute acquistare entrambe, andandole a ritirare con la restante parte del proprio garage.

Le compro entrambe

L'unica cosa migliore di possedere una Aston Martin Valkyrie Coupé è avere anche la sua controparte senza tetto Spider parcheggiata in garage. Questo deve essere stato il pensiero del proprietario quando ha deciso di acquistare anche uno degli 85 esemplari di Valkyrie Spider.

Durante la consegna, immortalata dal canale YouTube TFJJ, l'appassionato ha portato con se anche una DB5 gran turismo, una delle sole 887 coupé costruite, che si è unita alla cerimonia nello showroom di Nottingham, insieme alla rarissima Ferrari Daytona SP3, limitata a soli 599 esemplari.

In un mondo dominato da auto grigie e nere, il proprietario ha scelto due colori molto vivaci per le due Valkyrie. La coupé è verniciata in giallo Sunburst, mentre la spider in British Racing Green. Entrambe le auto sono dotate di un pacchetto aerodinamico di generose dimensioni.

L'Aston Martin Valkyrie Supernova Red in pista

Come lei poche altre

L'Aston Martin Valkyrie è una delle poche auto con un vero DNA da auto da Formula 1, insieme alla Mercedes-AMG One. La fase di sviluppo di entrambe ha avuto alti e bassi, costringendo le aziende a ritardare l'inizio della produzione di serie.

Per chi trova queste due hypercar troppo complesse e cerca un'esperienza old-school ci sono però anche altre alternative, come per esempio la Gordon Murray T.50.

Il video del ritiro delle auto