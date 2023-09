Poche auto possono vantare la fama dell’Aston Martin DB5. La celebre protagonista dei primi film di 007, nonché una delle sportive più eleganti e importanti di tutti i tempi, compie 60 anni.

Un mito che ha dato ad Aston Martin fama e riconoscibilità in tutto il mondo e che ha portato a un livello successivo la dinastia dei modelli “DB” giunti in questi mesi alla DB12.

La storia

Nata come erede della DB4, la DB5 viene presentata nel settembre 1963 portando con sé tante modifiche al design, alla tecnica e alla dotazione rispetto al modello precedente. La berlina (e, in seguito, la cabriolet) entra in produzione nello stabilimento di Newport Pagnell dando inizio così alla sua incredibile storia.

Aston Martin DB5

Oltre alla già citata partecipazione da protagonista alla saga di 007 (con qualche cameo anche nei film più recenti), la DB5 è ambita negli anni ’60 da tanti VIP. Tra questi si ricordano i membri dei Beatles Paul McCartney e George Harrison o il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger. Insomma, una vettura da status symbol, anche per la sua esclusività.

Infatti, la produzione è limitata a 887 berline, 123 cabriolet e 12 shooting brake realizzate su misura.

Un dettaglio degli interni dell'Aston Martin DB5

A dare vita all’Aston c’è un 4.0 a sei cilindri in linea da 282 CV, mentre la dotazione comprende il debutto dei tergicristalli elettrici e l’aria condizionata come optional. Una vettura da ammirare e da guidare, come sottolinea Autocar, che all’epoca definisce la DB5 come “un’auto che chiede a gran voce di essere guidata, di essere guidata bene e di essere guidata lontano”.

Aston Martin DB5 e DB12 a confronto

Come detto, la famiglia di DB è giunta fino al presente, con la DB12 che prosegue la lunga tradizione di gran turismo della Casa inglese. Un punto di passaggio importante per un brand che nei prossimi anni andrà incontro all’elettrificazione per reinventarsi nuovamente e restare tra i più ricercati per (almeno) altri 60 anni.