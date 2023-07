La gamma Aston Martin è pronta a trasformarsi in modo radicale, almeno per le motorizzazioni. Nel 2024, Vantage, DB12, DBS e DBX riceveranno una variante ibrida, in quello che sarà un passo importante del brand verso il proprio futuro dopo la presentazione della Valhalla, il suo primo modello ibrido plug-in.

A confermarlo è stata la stessa Aston Martin nel corso di una conferenza stampa che ha definito la sua strategia a breve e medio termine.

Nuovi motori e nuovi modelli

Nello specifico, è il ceo di Aston Martin Lawrence Stroll a mettere nero su bianco i prossimi passi della Casa:

“Il nostro viaggio verso l’elettrificazione è iniziato con la Valhalla e programmiamo di espandere la gamma di vetture elettrificate ibride plug-in. Ciò rappresenterà un ponte tra le sportive a motore termico e le future elettriche”.

Stroll ha poi confermato ad Autocar che l’architettura ibrida plug-in e la relativa tecnologia sarà fornita da Mercedes, da cui Aston Martin riceve motori e infotainment dal 2016. Per esempio, il V8 presente su Vantage, DB12 e DBX è lo stesso montato sull’AMG GT 63 E Performance e sulla S 63 AMG E Performance, le due ammiraglie ibride “alla spina” della Stella.

Aston Martin DB12

Ciò significa che anche le Aston potrebbero raggiungere gli 800 CV, con accelerazioni ancora più brucianti (sotto i 3,5 secondi) e un’autonomia compresa tra i 15 e i 35 km, come sulle controparti Mercedes.

Il 4.0 V8 ibrido plug-in della Mercedes AMG GT 63 S E Performance

Ad accompagnare i nuovi powertrain ibridi plug-in, saranno anche dei modelli completamente rinnovati. La DB12 – l’erede della DB11 – è stata presentata negli scorsi mesi, mentre nel 2024 dovrebbe toccare a Vantage e DBS. La DBX, invece, è il modello più “giovane” del gruppo, dato che è stato presentato nel 2019. Per il SUV inglese è possibile che il motore ibrido plug-in esordisca insieme al restyling estetico.