E' in corso una "pioggia" di supercar. L’ultimo prototipo che va ad aggiungersi alla lista di new entry si chiama SP Chaos ed è la prima hypercar prodotta dal costruttore greco SP Automotive.

L’azienda ha coniato il termine "ultracar" per definire la sua creazione, un modello che avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra 2022, ma che a causa della cancellazione della kermesse svizzera è stato svelato in questi giorni.

Costruita per battere ogni record

Questa coupé dal look futuristico ispirata ai film di fantascienza è spinta da un V10 biturbo da 4 litri che, secondo quanto riferito dalla Casa, dovrebbe sviluppare qualcosa come 2.049 Cv e 1.389 Nm di coppia nella variante “base”, denominata Earth Version, e i sorprendenti valori di 3.065 CV e 1.984 Nm nella più potente versione Zero Gravity.

A gestire tutta questa cavalleria ci pensano il sistema di trazione integrale e una trasmissione automatica a doppia frizione, con cambio a 7 o 8 rapporti. Il V10 sarebbe in grado di raggiungere il regime massimo di 10.000 giri al minuto e l’auto peserebbe solamente 1388 kg nella versione base e 1272 kg in quella più prestazionale. Quest’ultima, la Zero Gravity, sulla carta tocca i 100 km/h in 1,55 secondi e passa da 0 a 300 km/h in 7,1 secondi.

Numeri che andranno verificati in pista per l'hypercar costruita dall'imprenditore greco Spyros Panapoulos con l'obiettivo di battere il record sul giro al Nürburgring e di superare il primato di velocità detenuto dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+.

In produzione nel 2022

La SP Chaos non è un’auto così compatta come si potrebbe pensare, infatti è lunga 5,05 metri , alta 1,12 e larga 2,07, dimensioni generose che giustificano la presenza di cerchi anteriori da 21” e posteriori da 22”. L’azienda per costruire questo modello ha utilizzato "i materiali più costosi derivanti dalle tecnologie aerospaziali”, con parti realizzate in titanio, fibra di carbonio, Zylon, kevlar, oltre a un impianto di scarico prodotto in superlega Inconel.

Gli interni dallo stile essenziale si caratterizzano per la presenza di diversi elementi traforati creati tramite stampa 3D e analogamente a quanto visto su altre supercar, come Ferrari e Porsche, c’è un display infotainment dedicato al passeggero. L’auto può essere avviata tramite impronta digitale, e alcuni segnali biometrici del guidatore sono costantemente monitorati per adattare, id esempio in caso di stress eccessivo, il comportamento del mezzo.

Le prime consegne della SP Chaos, che sarà prodotta in Grecia, dovrebbero iniziare all'inizio del 2022. L'azienda ha previsto di produrre venti esemplari per ogni continente, con prezzi a partire dai 5,5 milioni di euro per la Earth Version fino ad arrivare ai 12,4 milioni di euro per una Zero Gravity completamente accessoriata.