Il futuro delle muscle car è esclusivamente elettrico. Dodge l’ha fatto capire bene presentando qualche mese fa la Daytona SRT, un concept che fonde gli stili di Charger e Challenger in un modo inedito. Ma prima di passare agli elettroni, la Casa americana ha dato il giusto tributo al V8 con una serie di sette modelli chiamati “Last Call”.

L’ultima di queste edizioni speciali è la Challenger SRT Demon 170, un'americana “maledetta” per dominare le Drag Race.

Così l’etanolo batte l’elettrico

A impressionare subito sono i numeri del 6.2 V8: 1.039 CV e 1.281 Nm senza alcun tipo di supporto elettrico. Una potenza che fa quasi impallidire gli 852 CV della precedente Demon e che si può raggiungere se si fa il pieno di etanolo E85. Anche se con la benzina a 95 (o più) ottani, comunque, si riescono a raggiungere 912 CV e 1.100 Nm.

Alla massima potenza, la Demon 170 percorre i 400 metri da fermo in 8,91 secondi, con una velocità d’uscita di 244 km/h. Ma ancora più impressionante è il tempo di accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (0-96,5 km/h), pari a 1,66 secondi. Una prestazione che regala a questa Challenger SRT il titolo non ufficiale di auto più scattante al mondo, davanti anche all'elettrica Aspark Owl che impiega 1,7 secondi per la stessa accelerazione.

La Dodge Challenger SRT Demon 170 è in grado di impennare come i veri dragster

Dietro a questa Dodge restano mostri sacri della potenza e della velocità come Bugatti Chiron, Tesla Model S Plaid e Rimac Nevera, con quest’ultima che impiega 1,85 secondi da 0 a 60 mph.

E se pensate che questa sia solo una Demon potenziata vi sbagliate di grosso. Dodge ha rivisto l’intera meccanica della vettura confermando, di fatto, solo l’albero a camme. Il compressore volumetrico è passato da 2,7 litri a 3 litri, il corpo farfallato da 92 mm a 105 mm e la pressione di alimentazione è di 21,3 psi contro i 15,3 psi.

Il mastodontico 6.2 V8

La Demon 170 ha anche una centralina specifica che rileva l’esatta percentuale di etanolo presente nella miscela. Se questo è presente in misura superiore al 65%, il motore sprigiona tutto il suo potenziale.

A trasmettere la potenza alle ruote posteriori è sempre il cambio automatico a 8 rapporti aggiornato col TransBrake 2.0 che permette di gestire al meglio le partenze da fermo in una Drage Race.

Dotazione speciale

Al di là della meccanica, anche l’assetto della Demon 170 è diverso rispetto a quello della classica Demon.

Di serie, vengono fornite delle gomme posteriori da vero dragster, ossia delle Mickey Thompson ET Street R da 315/50 R17, mentre davanti sono equipaggiate le più piccole 245/55 R18. Una scelta pensata per migliorare le prestazioni sul dritto, ma per chi desidera utilizzare la Challenger tutti i giorni Dodge mette a disposizione anche delle coperture più tradizionali.

La SRT Demon 170 può essere equipaggiata anche con un paracadute utilizzabile durante le drag race

In aggiunta, si possono richiedere dei cerchi in lega di alluminio e fibra di carbonio per ridurre il peso complessivamente di 14 kg.

E, sempre a proposito di “dieta dimagrante”, la Demon 170 ha nuovi passaruota più leggeri che hanno permesso di risparmiare altri 8 kg, mentre chi lo desidera può richiedere anche la rimozione della panca posteriore, dei pannelli fonoassorbenti, del rivestimento del bagagliaio e un impianto audio con due soli altoparlanti.

Naturalmente, chi preferisce avere un minimo di lusso sono disponibili sedili in pelle e Alcantara riscaldabili e ventilati, il volante riscaldabile, l’impianto audio da 18 altoparlanti e il tetto panoramico.

3.300 esemplari da ordinare…subito

Chi desidera ordinare il proprio esemplare deve fare davvero in fretta. Dodge prevede di produrre 3.000 Demon 170 per gli USA e 300 per il Canada tra luglio e dicembre 2023, con gli ordini che saranno chiusi già il 27 marzo.

Il kit fornito a ogni acquirente della Dodge Challenger SRT Demon 170

Il prezzo di partenza è di 96.666 dollari (circa 90.000 euro al cambio attuale) e a ogni cliente sarà dedicato un pacchetto speciale decanter con un’incisione recante il proprio nome e il numero di telaio della vettura e un set di bicchieri da whisky col badge Demon.