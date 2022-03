Di recente vi abbiamo mostrato il video di una delle prime Aston Martin Valkyrie in mezzo al traffico di Monaco di Baviera. L’habitat ideale della creatura di Gaydon, però, è la pista e lo è ancora di più se si parla dell’estrema versione AMR Pro.

A dimostrarlo è un video ufficiale della Casa girato lo scorso weekend al circuito di Sakhir, in Bahrain, dove la Valkyrie si è “sgranchita” le ruote mostrando le sue linee e il suo sound mozzafiato.

Scatta come una Formula 1

La Valkyrie AMR Pro si destreggia senza problemi tra i cordoli della pista da Formula 1 grazie ad un’aerodinamica sofisticatissima e ad un assetto orientato al massimo grip.

Rispetto alla variante “normale”, l’AMR Pro si avvicina ancora di più ad un’auto da corsa di categoria LMP1. Più lunga di 38 cm e più larga di 10 cm, la carrozzeria è interamente in fibra di carbonio e può contare su diverse appendici aerodinamiche sottolineate dagli inserti gialli.

L’AMR Pro genera il doppio di deportanza rispetto alla versione di base e può superare i 3G di accelerazione laterale: un valore vicinissimo a quello di una vera Formula 1.

Punta a Le Mans

I giri a Sakhir rappresentano un primo banco di prova per l’hypercar britannica dato che Aston Martin si è posta l’obiettivo di girare in 3 minuti e 20 secondi sul circuito di Le Mans. Un target ambizioso, ma che sembra alla portata di questo incredibile mostro capace di sprigionare 1.000 CV a 11.000 giri al minuto grazie al suo motore 6.5 V12 aspirato non elettrificato.

I 40 esemplari previsti (tutti con la guida a sinistra) sono già stati venduti. Il prezzo non è stato comunicato, ma è probabile che il listino sia sensibilmente superiore rispetto ai 3 milioni di euro necessari per mettersi in garage la Valkyrie di base.