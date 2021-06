Nelle ultime settimane una fuga di foto aveva anticipato l’arrivo di un’Aston Martin Valkyrie ancora più estrema.

La Casa è corsa così ai ripari annunciando ufficialmente la Valkyrie AMR Pro. Sviluppata con tecnologia da Formula 1, è alla ricerca di una prestazione da record sul circuito di Le Mans.

Aerodinamica da Formula 1

L’Aston Martin Valkyrie AMR Pro non è una novità assoluta. Mostrata in anteprima al Salone di Ginevra del 2018 come prototipo, ora la possiamo vedere nella sua forma definitiva. Alla base dell’AMR Pro c’è una ricerca quasi ossessiva della leggerezza e dell’aerodinamica.

Per ridurre il peso, infatti, è stata rimossa l’unità ibrida presente sulla Valkyrie tradizionale. Così si è passati dagli oltre 1.100 CV ai circa 1.000 CV della nuova variante, tutti forniti dal 6.5 V12 aspirato. Costruito da Cosworth, questo motore è descritto da Aston Martin come un “capolavoro” in grado di raggiungere gli 11 mila giri al minuto.

L’intera carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio, così come i bracci delle sospensioni. Inoltre, i parabrezza e i finestrini sono fatti in Perspex, un materiale leggero simile al plexiglass.

L’auto è più lunga di 380 mm e più larga di 96 mm davanti e 116 mm dietro. Il sottoscocca è stato completamente aggiornato per migliorare la gestione dei flussi d’aria, mentre le nuove appendici aerodinamiche incollano letteralmente all’asfalto la Valkyrie AMR Pro.

Secondo Aston Martin, questo modello genera il doppio di deportanza rispetto alla versione di base e raggiunge picchi superiori ai 3G nelle accelerazioni laterali, quasi come quelli di una monoposto da Formula 1.

Pronta per Le Mans

La Casa inglese specifica che rilascerà altri dettagli nei prossimi mesi lasciando intendere che presto porterà la sua nuova creazione anche in pista. L’obiettivo di Aston Martin, infatti, è di girare in 3 minuti e 20 secondi sul circuito di Le Mans, un tempo molto vicino a quello di un’auto da corsa di categoria LMP1.

A dare una mano nella fase finale dello sviluppo dell’hypercar sarà anche il team di Formula 1 di Aston Martin e i piloti Sebastian Vettel e Lance Stroll.

La Valkyrie AMR Pro verrà prodotta in 40 esemplari (più 2 prototipi), tutti concepiti per la guida a sinistra. Il prezzo non è stato comunicato ufficialmente, ma le prime consegne avverranno a fine 2021.