Le automobili non sono mai cambiate così velocemente come nel periodo che stiamo vivendo. I motori elettrici e le batterie, in particolare, stanno modificando abitudini consolidate da anni. Soprattutto quando si parla del marchio Tesla, che tra le innovazioni che ha introdotto ha pensato anche a un volante “tagliato a metà”: si chiama Yoke e ricorda la cloche di un aereo o di un’astronave, oltre a far venire in mente anche i comandi di KITT, l’auto del telefilm “Supercar” (o "Knight Rider").

Con l’arrivo sul mercato della Tesla Model S Plaid e della Tesla Model X Plaid ho guidato con questo volante in tutti gli scenari di utilizzo, per capire se è solo una questione di abitudine - di adattamento - e se ci sono dei vantaggi rispetto a un volante tradizionale. Senza dimenticare, tra l’altro, che parliamo di auto con più di 1.000 CV di potenza e uno 0-100 km/h da poco più di 2 secondi e che quindi l’interazione con i comandi di guida dev’essere giudicata senza pensare al semplice spostamento da “un punto A a un punto B”.

La soggettiva in POV, point of view

Nel video che ha come protagonista la Tesla Model S Plaid mi sono concentrato su delle inquadrature che dessero l’idea di com’è guidare con lo Yoke in città e nel traffico; su strade con più corsie (tangenziali, superstrade, autostrade); su un percorso extraurbano con delle curve.

E per avere un termine di paragone ho replicato le manovre anche con la Tesla Model 3 che abbiamo dal 2019, protagonista di diversi test su InsideEVs.it. Per avere così un colpo d’occhio immediato su un’auto con un volante tradizionale.

Sopra i 300 km/h con i carboceramici

C’è da considerare anche come il volante sia fondamentale per gestire le prestazioni della Tesla Model S Plaid. Parliamo infatti di una macchina con 1.020 CV di potenza e una coppia che supera abbondantemente i 1.000 Nm, per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 2,1 s e 322 km/h di velocità massima, un valore permesso da un aggiornamento software a distanza (overt the air) dopo aver montato l’optional dei freni carboceramici.

Nel video vi potete rendere conto di come si comporta il volante Yoke nelle manovre più strette - tipiche delle svolte a 90° tra le vie di un centro urbano - e nei parcheggi, o anche nei tornanti. Così come nella guida nei lunghi viaggi, dove sono necessari movimenti più limitati.