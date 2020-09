Elon Musk non smette mai di stupirci e oggi lo fa con la Tesla Model S Plaid svelata al Battery Day, la più potente delle sue berline elettriche che sprigiona 1.100 CV e ha un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,1 secondi.

La nuova Model S Plaid che sarà in consegna a fine 2021 ha per la prima volta tre motori elettrici, è l'auto di serie più scattante al mondo (meno di 9 secondi sui 400 metri da fermo) e ha un prezzo base italiano di 140.990 euro.

Oltre 840 km di autonomia elettrica

In base ai dati già visibili sul configuratore online la nuova Tesla Model S Plaid, così chiamata in riferimento al film "Balle spaziali" tanto caro a Musk, tocca i 320 km/h e ha un'autonomia dichiarata di oltre 840 km frutto di una batteria dalla capacità non ufficializzata, ma di certo maggiorata.

Le prime immagini ufficiali della Model S Plaid non mostrano differenze estetiche rispetto alla già esistente Performance, ma è lecito aspettarsi sulla versione definitiva che vedremo fra un anno alcune delle modifiche apportate ai primi prototipi, da splitter e spoiler maggiorati fino ai passaruota allargati.

Cerchi da 21" opzionali

Lo stesso configuratore riporta poi le opzioni disponibili per la Tesla Model S Plaid che ricalcano quanto già offerto sulla Performance.

Si va quindi dalla scelta fra cinque colori (fino ai 1.600 euro del Rosso Micalizzato) ai cerchi da 21" Twin Turbine che costano 4.800 euro, passando per i 1.600 euro degli interni premium, per arrivare ai 7.500 euro della guida autonoma al massimo potenziale.