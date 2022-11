Rimac l’aveva annunciato nel 2018 e ora c’è la prova definitiva: la Nevera è (davvero) l’auto elettrica più veloce del pianeta.

Dopo i test e le simulazioni condotte in laboratorio, sul tracciato dell’Automotive Testing Papenburg, l’hypercar croata ha confermato l’incredibile velocità massima di 412 km/h senza modifiche all’assetto della vettura di serie.

È storia

Il circuito di Papenburg, in Germania, è composto da due rettilinei da 4 km ciascuno ed è tra i pochi al mondo adatti a una prova di questo tipo. A guidare la Nevera è stato Miro Zncevic, il direttore della divisione test di Rimac, che ha spinto al massimo i quattro motori elettrici della creatura balcanica.

Il collaudatore ha selezionato la modalità di guida più estrema della Rimac ottimizzando così aerodinamica e rigidità dell’assetto e sfruttando al massimo l’aderenza degli pneumatici Michelin Cup 2R. Naturalmente, viste le velocità in gioco, l’intero tentativo di record è stato seguito anche dai tecnici Michelin, che hanno monitorato costantemente lo stato e le condizioni delle gomme.

Di solito viaggia a “soli” 352 km/h

C’è da notare, però, che i fortunati possessori della Rimac da 2 milioni di euro non potranno mai eguagliare questo record. O almeno, non senza chiedere prima il “consenso” alla Casa.

Le Nevera, infatti, escono dallo stabilimento di Zagabria con la velocità massima limitata elettronicamente a 352 km/h, ma i proprietari posso chiedere di rimuovere il limitatore in occasione di alcuni eventi speciali. Tuttavia, ciò è possibile solo in certi casi (per esempio, meteo favorevole e pista adatta a certe velocità) e solo alla presenza del team di Rimac.

Nell’utilizzo quotidiano, comunque, chi guida una Nevera può “accontentarsi” dello scatto 0-100 km/h mozzafiato di 1,9 secondi e della spinta assicurata dai 1.914 CV.