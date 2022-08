Il primo fortunato proprietario a mettersi in garage la Rimac Nevera è stato Nico Rosberg. Negli scorsi giorni il campione del mondo di Formula 1 ha realizzato il video del ritiro direttamente al quartier generale di Rimac a Zagabria promettendo un aggiornamento a tutti suoi followers riguardo alle sensazioni di guida.

Accompagnato nientemeno che dal ceo Mateo Rimac, Rosberg si è messo al volante dell’astronave elettrica croata in un primo viaggio su strada.

Guida tranquilla (per ora)

A dire la verità, per Rosberg non si tratta della prima volta in assoluto sul sedile della Nevera. L’ex driver Mercedes ha già guidato la Rimac quand’era ancora in fase di concept scoprendone le caratteristiche principali.

Sfortunatamente, nel nuovo video non ci sono drift o accelerazioni brucianti in pista. Rosberg si gode il suo nuovo gioiellino a velocità da codice (per la maggior parte del tempo) evitando di spaventare un Mate Rimac che appare “preoccupato” in diversi passaggi. Al tempo stesso, Rimac spiega tutti i segreti e le varie funzioni disponibili per godersi appieno ogni briciolo di potenza della sua creatura.

Terminata questa prima esperienza, comunque, siamo curiosi di vedere Rosberg spremere davvero a fondo la Nevera mostrando tutto il suo potenziale.

Un fulmine da quasi 2.000 CV

Come tutte le 150 Rimac disponibili, anche quella di Rosberg monta una batteria da 120 kWh e ben quattro motori elettrici per un totale di 1.914 CV e 2.360 Nm di coppia. Il peso del powertrain è mitigato in buona parte da una monoscocca in fibra di carbonio e da due sottotelai in carbonio e alluminio che hanno contribuito a far segnare 2.150 kg sulla bilancia.

Tutto ciò si traduce in una velocità massima di 412 km/h, un record per le auto elettriche stradali. Ma a colpire ancora di più sono i dati sull’accelerazione: la Nevera vola da 0 a 100 km/h in 1,97 secondi e raggiunge i 300 km/h da fermo in 9,3 secondi.