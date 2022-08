La prima Rimac Nevera definitiva è uscita ufficialmente pochi giorni fa dalla catena produttiva della Casa. Il fortunato acquirente? Nico Rosberg, pilota di Formula 1 "in pensione" che ha effettuato il ritiro direttamente al quartier generale Rimac a Zagabria, in Croazia.

Video inedito

Per l'occasione il pilota ha realizzato un video sul suo canale YouTube, tra i più seguiti per quanto riguarda le auto. Pochi secondi prima della rimozione del telo nero dalla sua nuova hypercar ha brevemente parlato delle altre auto presenti in fabbrica, tra queste una particolare Bugatti Chiron.

Il campione, indicando l'auto, ha affermato che questa è una delle ultime auto mai prodotte con un motore W16. Come sappiamo infatti, l'erede della Chiron sarà dotata di un propulsore dalla forte elettrificazione, che dovrebbe introdurre sul mercato alcune tecnologie mai viste prima e forse un nuovo motore termico con meno cilindri rispetto agli attuali 16.

La consegna

A un certo punto del video il telo nero viene ufficialmente rimosso e Roseberg si trova davanti alla sua nuova auto. Prima di salire a bordo per la prima volta, indossa guanti bianchi e si toglie le scarpe. Nel video sembra essere molto colpito dall'auto, in particolare per quanto riguarda il grande schermo dell'infotainment, dal quale è possibile controllare tutto sulla Nevera, inclusa la regolazione dei sedili e del volante.

Alla fine del video, Nico Rosberg promette ai suoi fan che un giorno ne realizzerà un secondo episodio in cui lui e Mate Rimac faranno un giro insieme in pista con l'auto. Non resta quindi che attendere, continuando a seguire anche il suo canale Youtube, per capire cosa penserà l'ex pilota di Formula 1 della sua nuova macchina da 1.914 CV dopo che l'avrà provata in strada.