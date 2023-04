La Mercedes-AMG One è ufficialmente l'auto di serie più veloce al mondo sul circuito dell'Autodromo Nazionale di Monza, il nostro Tempio della velocità. A comunicarlo è stata la Casa stessa sui propri canali social, dove ha scritto anche il tempo ottenuto dalla velocissima hypercar ibrida: 1'43"902.

Si tratta del quarto record segnato dalla tedesca, dopo che l'anno scorso era stata incoronata regina del Nurburgring, del Red Bull Ring e del circuito di Hockenheim, sempre guidata dal pilota ufficiale di Affalterbach Maro Engel, pluripremiato nel DTM e presente in Formula E fino al 2018.

Con gomme estreme

La Mercedes-AMG One dei record ha battuto la precedente auto di serie più veloce di Monza, cioè la Porsche 911 GT3 RS 991.2, che nel 2018 aveva fermato il cronometro a 1'55"30.

Il giro lanciato è stato eseguito, come di consueto, con l'auto completamente "stock", cioè come uscita dalla fabbrica per essere venduta a un ipotetico cliente, quindi senza modifiche ed equipaggiata con le sportivissime gomme "di serie" Michelin Pilot Sport Cup 2 R marchiate MO, cioè Mercedes-Benz Original.

Se non ricordate le prestazioni e il progetto della AMG One, si tratta della hypercar ibrida di Affalterbach in grado di raggiungere i 100 km/h partendo da ferma in appena 2,9 secondi, toccando i 352 km/h di velocità massima. Il suo powertrain è derivato direttamente da quello delle monoposto da Formula 1, quindi dotato di un 1.6 V6 biturbo - molto compatto - in grado di erogare 1.063 CV e di raggiungere gli 11.000 giri/min.

Come anticipato, l'anno scorso era stata incoronata anche regina del Nurburgring. Non resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire quali altri circuiti conquisterà.