Praticità, versatilità e comfort: di solito un SUV viene scelto per queste caratteristiche. Non quelli della nostra prova. Questi due, Audi RS Q8 e Mercedes-AMG G 63, sono scelti da chi tra "sport" e "utility" predilige la prima e, più che altro, vuole un mezzo che sia prestazionale, appariscente, appagante. Gli anglofoni direbbero "cool", i più raffinati "ganzo". Noi optiamo per "figo".

E tra queste due teutoniche bestie extra-large, mosse entrambe da rabbiosi V8, qual è la più "figa"? Beh, niente che possa essere misurato con cronometri, schede tecniche o rilevazioni varie, dunque guardate il nostro video e poi diteci la vostra opionione nei commenti YouTube! Buona visione!

Golia contro Golia

Un SUV tecnologico e moderno da un lato, un fuoristrada raffinato ma duro e puro dall’altro. Entrambi, però, nella loro versione più spinta e sfrontata, con sotto al cofano un motore V8 ad altre prestazioni.

L’Audi RS Q8 è quella con la dinamica di guida più simile a un’auto sportiva, con tutte le dovute differenze, ovviamente. Con il suo 4.0 biturbo da 600 CV, abbinato ad un cambio a 8 rapporti, supera i 300 km/h (con pacchetto dedicato) e per passare da 0 a 100 km/h ha bisogno di meno di 4 secondi. Può vantare le quattro ruote sterzanti e la trazione è integrale.

Si tratta di un sistema che di base ripartisce il 60% della coppia al posteriore ma che a seconda della modalità di guida e del grip è in grado di trasferire dietro fino all’85% della potenza motrice. Il suo differenziale sportivo posteriore distribuisce attivamente la coppia sulle ruote per contenere il sottosterzo e massimizzare l’agilità: è sorprendente nel misto stretto!

La Mercedes-AMG G 63, invece, è un’auto senza tempo. Una sorta di Frankenstein che unisce la carrozzeria e la meccanica di un fuoristrada vero al motore di una supercar firmata AMG. E “firmata” non è una parola usata a sproposito perché il propulsore è autografato dal tecnico AMG che lo ha assemblato ad Affalterbach.

I CV qui sono pochi di meno, 585 CV, e lo 0-100 km/h leggermente superiore: 4,5”. Ma bisogna considerare che pesa 2.500 kg, è alta 1 metro e 97 e ha la sezione frontale di... un container! E, al contrario della connazionale, non teme di certo la fine dell’asfalto: ha le marce ridotte, un’altezza da terra di 27 cm e una capacità di guado di 70 cm. Non chiamatela SUV, insomma.

Per non parlare del sound di entrambe, ma per goderne dovete dare un'occhiata al video. Insomma, qual è il vostro verdetto? Aspettiamo i commenti, non prima però di avervi lasciato alle schede tecniche di questi due giganti arrabbiati.

Audi RS Q8, la scheda tecnica

Lunghezza 5,01 m Larghezza 2 m Altezza 1,69 m Motore V8 biturbo mild-hybrid Cambio Automatico 8 marce Potenza/Coppia 600 CV - 800 Nm Velocità max 300 km/h 0-100 km/h 3,8" Prezzo base 147.000 euro

Mercedes-AMG G 63, la scheda tecnica